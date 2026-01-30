Probabili formazioni Torino-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Adams, Banda, Stulic, Cheddira

Sfida delicatissima quella in programma domenica all'ora di pranzo tra Torino e Lecce.
I granata in particolare stanno attraversando un momento molto complicato che li ha visti perdere le ultime quattro partite di campionato, tra cui il pesantissimo 6-0 sul campo del Como.
Non stanno molto meglio i salentini che hanno interrotto la serie di sconfitte consecutive pareggiando in casa contro la Lazio nell'ultimo turno.
Ma chi gioca titolare Torino-Lecce? Le ultime sulle formazioni di Baroni e Di Francesco.