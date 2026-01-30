Goal.com
Duvan Zapata Torino
Lelio Donato

Probabili formazioni Torino-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Adams, Banda, Stulic, Cheddira

Il Torino cerca punti salvezza nella sfida casalinga contro il Lecce: le ultime sulle formazioni di Baroni e Di Francesco per la 23sima giornata.

Sfida delicatissima quella in programma domenica all'ora di pranzo tra Torino e Lecce.

I granata in particolare stanno attraversando un momento molto complicato che li ha visti  perdere le ultime quattro partite di campionato, tra cui il pesantissimo 6-0 sul campo del Como.

Non stanno molto meglio i salentini che hanno interrotto la serie di sconfitte consecutive pareggiando in casa contro la Lazio nell'ultimo turno.

Ma chi gioca titolare Torino-Lecce? Le ultime sulle formazioni di Baroni e Di Francesco.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Tantissime le assenze per Baroni che ha perso anche Ismajli, in dubbio Simeone: in attacco si va verso la coppia Adams-Zapata.

    TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams. All. Baroni


  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Gaspar rientra dalla squalifica ma potrebbe andare in panchina, qualche dubbio davanti: Sottil insidia Banda, Stulic favorito sul nuovo acquisto Cheddira.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco


  • INDISPONIBILI TORINO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Aboukhlal 
    • Gineitis
    • Ilic
    • Ismajli
    • Masina
    • Schuurs
    • Simeone

  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Berisha
    • Camarda
    • Pierret
Torino
Lecce
