Formazioni Sporting-Atalanta, chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Lookman, Ederson e Holm

Ottavi di Europa League per l'Atalanta: la squadra di Gasperini fa visita allo Sporting Lisbona. Ai gironi in Portogallo era finita 1-2 per la Dea.

Sporting Lisbona-Atalanta, terzo atto: dopo le due sfide nella fase a gironi di Europa League - una vittoria e un pareggio per la Dea -, la sfida si rinnova nei più decisivi ottavi di finale, in programma di mercoledì alle 18:45 prima delle sfide serali di Champions League. L'Atalanta arriva all'appuntamento malconcia, reduce dal ko interno contro il Bologna, il secondo di fila nelle ultime tre partite: ora il quarto posto, occupato proprio dai rossoblù, dista 5 punti, con anche la Roma un punto avanti ai nerazzurri. Ma in Europa le cose vanno meglio: Gasperini ha vinto il suo girone senza perdere mai e arriva agli ottavi da imbattuto. L'articolo prosegue qui sotto Lo Sporting, che ha chiuso il gruppo D alle spalle della Dea e superato lo Young Boys ai playoff, è in piena lotta per il titolo portoghese: è a +1 dal Benfica, ma con una gara in più. Ciò che impressiona degli uomini di Amorim è il numero di goal segnati: ben 66 in 23 partite, quasi tre a gara. E tra le mura amiche la media-goal sale ancor di più: i centri sono 40 in 12 partite. Il pericolo numero uno, manco a dirlo, si chiama Viktor Gyokeres, attaccante svedese già a quota 32 goal stagionali.