US Sassuolo Calcio v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Sassuolo-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Laurienté, Fadera, Cutrone, Oristanio e Ondrejka

Sassuolo e Parma si sfidano in un altro derby emiliano valido per la diciottesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Fabio Grosso e Carlos Cuesta.

Dopo quello pareggiato nello scorso fine settimana contro il Bologna, ecco un altro derby emiliano per il Sassuolo: la formazione emiliana ospita il Parma in una delle gare della diciottesima giornata di Serie A.

Il Sassuolo è reduce dall'ottimo 1-1 portato a casa dal Dall'Ara, ma sta bene anche il Parma: i ducali hanno conquistato tre punti fondamentali nella corsa salvezza superando la Fiorentina nello scontro diretto.

Chi gioca Sassuolo-Parma, gara in programma sabato 3 gennaio alle 15? Le scelte di formazione di Fabio Grosso e Carlos Cuesta.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Pochissimi dubbi per Grosso, che cambierà poco o nulla rispetto alla trasferta di Bologna: i punti interrogativi principali sono sulla fascia sinistra, con la coppia Candé-Fadera in ritardo nelle gerarchie rispetto a Doig e Laurienté. Intoccabili Volpato e Pinamonti, panchina per Cheddira.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Ondrejka e Benedyczak sono ancora avanti su Oristanio nel Parma, così come Delprato dovrebbe nuovamente partire dalla panchina. Fuori anche Cutrone. Confermato in mezzo al campo Sorensen, autore del goal partita contro la Fiorentina: panchina iniziale per Estevez.

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    INFORTUNATI

    • Berardi
    • Boloca
    • Pieragnolo
    • Romagna

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    IN COPPA D'AFRICA

    • Coulibaly

  • INDISPONIBILI PARMA

    INFORTUNATI

    • Frigan
    • Ndiaye
    • Suzuki

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
