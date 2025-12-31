Probabili formazioni Sassuolo-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Laurienté, Fadera, Cutrone, Oristanio e Ondrejka

Dopo quello pareggiato nello scorso fine settimana contro il Bologna, ecco un altro derby emiliano per il Sassuolo: la formazione emiliana ospita il Parma in una delle gare della diciottesima giornata di Serie A.

Il Sassuolo è reduce dall'ottimo 1-1 portato a casa dal Dall'Ara, ma sta bene anche il Parma: i ducali hanno conquistato tre punti fondamentali nella corsa salvezza superando la Fiorentina nello scontro diretto.

Chi gioca Sassuolo-Parma, gara in programma sabato 3 gennaio alle 15? Le scelte di formazione di Fabio Grosso e Carlos Cuesta.