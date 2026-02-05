Probabili formazioni Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Barella, Calhanoglu, Nzola, Bakola e Ulisses Garcia

Dalla Coppa Italia al campionato, sempre di tre giorni in tre giorni: archiviato il 2-1 al Torino valso la qualificazione alle semifinali della coppa nazionale, l'Inter va in casa del Sassuolo da capolista della Serie A.

Se la formazione di Cristian Chivu ha 5 punti di vantaggio sul Milan secondo e continua a vincere, sta bene anche quella di Fabio Grosso: due vittorie consecutive, contro Cremonese e Pisa, hanno rilanciato la classifica degli emiliani dopo qualche passo falso di troppo.

Chi gioca Sassuolo-Inter, gara in programma alle ore 18 di domenica 8 febbraio? Le scelte di formazione di Grosso e Chivu.