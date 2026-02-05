Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro Pio Esposito Inter River PlateGetty
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Barella, Calhanoglu, Nzola, Bakola e Ulisses Garcia

Archiviata la Coppa Italia, l'Inter si rituffa nel campionato e va in casa del Sassuolo con l'obiettivo di tener botta in testa: le scelte di formazione di Fabio Grosso e Cristian Chivu.

Pubblicità

Dalla Coppa Italia al campionato, sempre di tre giorni in tre giorni: archiviato il 2-1 al Torino valso la qualificazione alle semifinali della coppa nazionale, l'Inter va in casa del Sassuolo da capolista della Serie A.

Se la formazione di Cristian Chivu ha 5 punti di vantaggio sul Milan secondo e continua a vincere, sta bene anche quella di Fabio Grosso: due vittorie consecutive, contro Cremonese e Pisa, hanno rilanciato la classifica degli emiliani dopo qualche passo falso di troppo.

Chi gioca Sassuolo-Inter, gara in programma alle ore 18 di domenica 8 febbraio? Le scelte di formazione di Grosso e Chivu.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Pinamonti confermato titolare dopo essersi ripreso una maglia contro il Pisa: al suo fianco nel tridente Berardi e Laurienté, con Fadera e il recuperato Volpato pronti a subentrare. Panchina per i nuovi arrivi dal mercato: Ulisses Garcia, Nzola e Bakola potranno però esordire tutti a gara in corso.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Chivu può schierare la coppia formata da Lautaro Martinez ed Esposito in attacco, ma anche Bonny e Thuram reclamano spazio. Niente da fare per Barella e Calhanoglu, che salteranno anche la sfida del Mapei Stadium. Luis Henrique titolare, Sucic e Mkhitaryan dovrebbero essere le due mezzali con Frattesi e Diouf inizialmente in panchina. 

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    INFORTUNATI

    • Boloca
    • Candé
    • Pieragnolo

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI INTER

    INFORTUNATI

    • Barella
    • Calhanoglu
    • Dumfries

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Inter crest
Inter
INT
0