Il 24esimo turno di Serie A si apre venerdì con lo scontro salvezza tra la Salernitana ultima in classifica e l'Empoli.

Salernitana ed Empoli si sfidano nel primo anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Una sfida già ad altissimo rischio, considerando la classifica di entrambe.

⬇️ Probabili e ufficiali di Salernitana-Empoli

⬇️ Chi salta la partita del 24esimo turno

L'articolo prosegue qui sotto

⬇️ I giocatori diffidati e a rischio squalifica

La Salernitana di Inzaghi è ultima in classifica, ha appena accolto i prestigiosi Manolas e Boateng dal mercato, ma deve cominciare seriamente a far punti. L'Empoli si è rialzato, non perde da tre partite, ma è sempre penultimo in compagnia di Cagliari e Verona.

La gara d'andata si è giocata al Castellani di Empoli lo scorso 27 settembre: 1-0 per i toscani il risultato, a segno Baldanzi (oggi alla Roma) poco dopo la mezz'ora.

E dunque, come giocheranno Pippo Inzaghi e Davide Nicola? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni di Salernitana-Empoli.