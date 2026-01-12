Probabili formazioni Roma-Torino di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Ferguson, Wesley, Ndicka, Simeone, Adams e Duvan Zapata

Roma e Torino si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra quattro mesi dopo la gara di campionato, che ha visto i granata imporsi per 1-0 all'Olimpico: decisiva in quell'occasione è stata una rete segnata nel secondo tempo da Simeone.
Questa volta si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si tratta dell'esordio nella competizione per la Roma, mentre il Torino ha già eliminato il Modena e il Pisa nei due turni precedenti.
La vincente di Roma-Torino approderà ai quarti di finale e sfiderà l'Inter, che agli ottavi ha estromesso il Venezia, mentre la perdente verrà eliminata. In caso di parità di punteggio si va direttamente ai calci di rigore, senza i tempi supplementari.
Chi gioca Roma-Torino? Le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Marco Baroni.