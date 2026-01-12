Probabili formazioni Roma-Torino di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Ferguson, Wesley, Ndicka, Simeone, Adams e Duvan Zapata

Gasperini è senza gli infortunati Dovbyk e Ferguson, quest'ultimo ko sabato contro il Sassuolo: Dybala prima punta, probabili straordinari per Soulé anche perché Baldanzi è reduce dall'influenza e Pellegrini è a sua volta infortunato. Anche Wesley è in recupero dall'influenza. Ndicka è tornato dalla Coppa d'Africa, ma dovrebbe riprendersi il posto dall'inizio nel weekend sempre contro il Torino, in campionato. Cristante, squalificato col Sassuolo, sarà titolare: può rifiatare Koné. Out per squalifica è invece Mancini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini