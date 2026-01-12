Pubblicità
Celtic FC v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Roma-Torino di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Ferguson, Wesley, Ndicka, Simeone, Adams e Duvan Zapata

La Roma fa il proprio esordio in Coppa Italia ospitando il Torino agli ottavi di finale: chi vince va ai quarti, chi perde viene eliminato. Le scelte di formazione di Gasperini e Baroni.

Roma e Torino si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra quattro mesi dopo la gara di campionato, che ha visto i granata imporsi per 1-0 all'Olimpico: decisiva in quell'occasione è stata una rete segnata nel secondo tempo da Simeone.

Questa volta si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si tratta dell'esordio nella competizione per la Roma, mentre il Torino ha già eliminato il Modena e il Pisa nei due turni precedenti.

La vincente di Roma-Torino approderà ai quarti di finale e sfiderà l'Inter, che agli ottavi ha estromesso il Venezia, mentre la perdente verrà eliminata. In caso di parità di punteggio si va direttamente ai calci di rigore, senza i tempi supplementari.

Chi gioca Roma-Torino? Le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Marco Baroni.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Gasperini è senza gli infortunati Dovbyk e Ferguson, quest'ultimo ko sabato contro il Sassuolo: Dybala prima punta, probabili straordinari per Soulé anche perché Baldanzi è reduce dall'influenza e Pellegrini è a sua volta infortunato. Anche Wesley è in recupero dall'influenza. Ndicka è tornato dalla Coppa d'Africa, ma dovrebbe riprendersi il posto dall'inizio nel weekend sempre contro il Torino, in campionato. Cristante, squalificato col Sassuolo, sarà titolare: può rifiatare Koné. Out per squalifica è invece Mancini.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Nel Torino, Israel può riprendere posto tra i pali al posto del nuovo titolare Paleari. Davanti possibile coppia Adams-Simeone dopo la panchina congiunta contro l'Atalanta, ma spera nella conferma anche Zapata. Casadei torna dopo la squalifica rimediata in campionato, sempre out Pedersen. Tameze può tornare in difesa.

    TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Anjorin, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni

  • DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E STREAMING

    Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma nella serata di martedì 13 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 21.

    La gara sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Mediaset: il canale di riferimento tramite cui vederla sarà Italia 1. 

  • CHI AFFRONTA LA VINCENTE AI QUARTI

    Come già accennato, la vincente di Roma-Torino sfiderà l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. La formazione di Chivu ha ottenuto il pass per il prossimo turno già all'inizio di dicembre, superando il Venezia al Meazza con un netto 5-1.

