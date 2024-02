Formazioni Roma-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Azmoun, Sanabria e Pellegri

Tra le due gare del lunedì anche la sfida tra Roma e Torino, fondamentale per le ambizioni europee di entrambe.

Risale in campionato e avanza in Europa League. Una Roma di nuovo sulle ali dell'entusiasmo scende in campo per il posticipo del 26esimo turno di Serie A, contro il Torino. Una gara fondamentale per i giallorossi, intenzionati a rispondere al successo del Bologna e al pari dell'Atalanta.

Dall'altra parte il Torino è in lotta per un posto europeo e punta al colpo grosso all'Olimpico, così avvicinare la stessa Roma in classifica, attualmente a sole cinque lunghezze di distanza. Una grande occasione per Juric, vicino alla quota 40 e prossimo a lottare per l'Europa nei prossimi tre mesi di campionato.

Reduce dalla vittoria ai rigori contro il Feyenoord, la Roma effettuerà qualche cambio così da far rifiatare alcuni interpreti del successo di Europa League.

Chi gioca titolare in Roma-Torino? Le ultime sulle formazioni.