Probabili formazioni Roma-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Wesley, Soulé, Dovbyk, Berardi, Volpato e Thorstvedt

Obiettivo continuità. La Roma si è rialzata dopo il ko contro l'Atalanta ed è andata a vincere in casa del Lecce nel turno infrasettimanale. E ora spera di non fermarsi contro il Sassuolo.

La formazione neroverde, al contrario, è reduce da una batosta piuttosto pesante: lo 0-3 interno contro la Juventus, in una gara che non ha avuto storia praticamente dal primo all'ultimo minuto.

Come scenderanno in campo Roma e Sassuolo nella sfida che si giocherà all'Olimpico alle 18 di sabato 10 gennaio? Le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Fabio Grosso.