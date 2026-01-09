Pubblicità
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Roma-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Wesley, Soulé, Dovbyk, Berardi, Volpato e Thorstvedt

La Roma ospita il Sassuolo per provare a dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Lecce nel turno infrasettimanale: le scelte di formazione di Gasperini e Grosso.

Obiettivo continuità. La Roma si è rialzata dopo il ko contro l'Atalanta ed è andata a vincere in casa del Lecce nel turno infrasettimanale. E ora spera di non fermarsi contro il Sassuolo.

La formazione neroverde, al contrario, è reduce da una batosta piuttosto pesante: lo 0-3 interno contro la Juventus, in una gara che non ha avuto storia praticamente dal primo all'ultimo minuto.

Come scenderanno in campo Roma e Sassuolo nella sfida che si giocherà all'Olimpico alle 18 di sabato 10 gennaio? Le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Fabio Grosso.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Il grande dubbio di Gasperini si chiama Wesley, influenzato: il brasiliano va verso il forfait, con uno tra Rensch ed El Shaarawy pronto a prendere il suo posto. Mancini ed Hermoso tornano dopo la squalifica (Celik si alza sulla fascia), Soulé dopo la panchina iniziale del Via del Mare. Confermato Dybala trequartista, così come Ferguson centravanti. Pisilli rimpiazza lo squalificato Cristante.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Berardi non è ancora pronto per il rientro in campo, così come Volpato: nel tridente potrebbe così esserci Fadera, dopo la chance data da Grosso a Iannoni contro la Juventus. Out Thorstvedt, che si è infortunato a una spalla contro i bianconeri: pronto Vranckx, in vantaggio su Lipani e sullo stesso Iannoni. Doig terzino sinistro, Candé dà forfait.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • INDISPONIBILI ROMA

    INFORTUNATI

    • Baldanzi
    • Bailey
    • Dovbyk
    • Gollini
    • Pellegrini

    SQUALIFICATI

    • Cristante

    IN COPPA D'AFRICA

    • El Aynaoui
    • Ndicka

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    INFORTUNATI

    • Berardi
    • Candé
    • Boloca
    • Pieragnolo
    • Romagna
    • Thorstvedt
    • Volpato

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    IN COPPA D'AFRICA

    • Coulibaly
