Formazioni Roma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Dybala, Ferguson, Dovbyk, Leali, Sommariva e Siegrist

Roma-Genoa andrà in onda su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e sarà visibile in tv anche scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox e il TIMVISION Box.

Roma-Genoa, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.