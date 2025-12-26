Formazioni Roma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Dybala, Ferguson, Dovbyk, Leali, Sommariva e Siegrist

La diciassettesima giornata di Serie A si chiude all'Olimpico, col monday night tra Roma e Genoa.
La sconfitta contro la Juve obbliga i giallorossi a rifarsi e restare in scia delle prime della classe, mantenendo il proprio piazzamento Champions. Ultimo turno amaro anche per il grande ex Daniele De Rossi, mandato ko a tempo scaduto da Hien a Marassi nonostante il Grifone avesse retto e tenuto testa all'Atalanta in 10 contro 11 da inizio gara (espulso Leali).
Chi gioca titolare Roma-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni del match, in programma alle ore 20:45.