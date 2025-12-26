Pubblicità
Formazioni Roma-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Dybala, Ferguson, Dovbyk, Leali, Sommariva e Siegrist

Le ultime sulle formazioni di Roma-Genoa, monday night della diciassettesima giornata di Serie A: chi gioca e chi va in panchina all'Olimpico.

La diciassettesima giornata di Serie A si chiude all'Olimpico, col monday night tra Roma e Genoa.

La sconfitta contro la Juve obbliga i giallorossi a rifarsi e restare in scia delle prime della classe, mantenendo il proprio piazzamento Champions. Ultimo turno amaro anche per il grande ex Daniele De Rossi, mandato ko a tempo scaduto da Hien a Marassi nonostante il Grifone avesse retto e tenuto testa all'Atalanta in 10 contro 11 da inizio gara (espulso Leali).

Chi gioca titolare Roma-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni del match, in programma alle ore 20:45.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Pellegrini ko: al suo posto pronto El Shaarawy. Dybala centravanti al posto di Ferguson, confermato Rensch che torna a sinistra, col rientro di Hermoso nei 3 di difesa dove viene riadattato Celik (Ndicka è in Coppa d'Africa come El Aynaoui). Out per infortunio anche Bailey.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    De Rossi rimpiazza lo squalificato Leali ancora col terzo portiere Sommariva (Siegrist è infortunato) e per il resto potrebbe confermare la stessa formazione anti-Atalanta: Malinovskyi ed Ellertsson mezzali, di punta Vitinha e Colombo. Ostigard, ad ogni modo, spera di ritrovare posto in difesa.

    GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

  • DOVE VEDERE ROMA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Roma-Genoa andrà in onda su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e sarà visibile in tv anche scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox e il TIMVISION Box.

    Roma-Genoa, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

  • INDISPONIBILI ROMA-GENOA: INFORTUNATI E SQUALIFICATI

    ROMA

    Bailey (infortunato)

    El Aynaoui (infortunato)

    Ndicka (infortunato)

    Pellegrini (infortunato)

    GENOA

    Cornet (infortunato)

    Gronbaek (infortunato)

    Leali (squalificato)

    Siegrist (infortunato)

