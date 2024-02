Formazioni Roma-Feyenoord, chi gioca: le ultime su Pellegrini, Svilar, Dybala e Ndicka

Ritorno dei playoff di Europa League per la Roma, che all'Olimpico ospita il Feyenoord: in palio gli ottavi del torneo.

Primo round in parità in Olanda, ora la prima resa dei conti ad eliminazione diretta per la Roma.

All'Olimpico arriva il Feyenoord per la qualificazione agli ottavi dell'Europa League 2023/2024. Reduce dal successo di campionato contro il Frosinone, il team di De Rossi prova ad avanzare in campo continentale.

Dove vedere Roma-Feyenoord in tv e streaming

Mentre il Milan è reduce dal 3-0 contro il Rennes e si è avvicinato agli ottavi in virtù del largo successo di San Siro, la Roma è in bilico ma con la possibilità di giocare il ritorno in casa. Come noto è invece già qualificata al turno successivo l'Atalanta, capace di conquistare i gironi a fine 2023.