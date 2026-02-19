Goal.com
Lelio Donato

Probabili formazioni Roma-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Hermoso, Konè, Wesley, Dybala, Soulé, Vardy e Bonazzoli

La Roma scende in campo nel posticipo domenicale contro la Cremonese: le ultime sulle formazioni di Gasperini e Nicola, chi gioca titolare all'Olimpico.

La Roma si è ripresa il quarto posto e nel posticipo domenicale contro la Cremonese cerca tre punti fondamentali prima dello scontro diretto della prossima settimana contro la Juventus.

I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato, pareggiando nell'ultimo turno sul campo del Napoli. Stanno peggio gli ospiti che non vincono addirittura dal 7 dicembre e rischiano di venire risucchiati nella lotta salvezza.

Ma chi gioca titolare Roma-Cremonese? Le ultime sulle formazioni di Gasperini e Nicola per il posticipo dell'Olimpico.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Tanti dubbi per Gasperini che recupera Hermoso e Koné, ma il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina. Wesley verrà risparmiato dopo la contusione subita a Napoli. Dybala verso il forfait, alle spalle di Malen dovrebbero giocare Soulé e Pellegrini ma occhio all'opzione Zaragoza.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.


  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Davide Nicola potrebbe cambiare qualcosa, in attacco si va verso il ritorno di Bonazzoli accanto a Vardy. Zerbin favorito sulla fascia destra, ballottaggio aperto tra Grassi e Payero a centrocampo.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.


  • INDISPONIBILI ROMA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Dovbyk
    • El Shaarawy
    • Ferguson

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Bondo
    • Ceccherini
    • Collocolo
    • Faye
