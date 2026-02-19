Probabili formazioni Roma-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Hermoso, Konè, Wesley, Dybala, Soulé, Vardy e Bonazzoli

La Roma si è ripresa il quarto posto e nel posticipo domenicale contro la Cremonese cerca tre punti fondamentali prima dello scontro diretto della prossima settimana contro la Juventus.

I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato, pareggiando nell'ultimo turno sul campo del Napoli. Stanno peggio gli ospiti che non vincono addirittura dal 7 dicembre e rischiano di venire risucchiati nella lotta salvezza.

Ma chi gioca titolare Roma-Cremonese? Le ultime sulle formazioni di Gasperini e Nicola per il posticipo dell'Olimpico.