Formazioni Roma-Como: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Dybala, Dovbyk, Shomurodov, Soulé, Diao e Nico Paz

Roma-Como si affrontano nella 27ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Allo stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 18, si affrontano due tra le squadre più in forma in questo momento della stagione: la Roma di Claudio Ranieri e il Como di Cesc Fabregas.

I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive in Serie A: una striscia di risultati utili che ha permesso alla squadra di Ranieri di tornare in corsa per un posto in Europa.

Roma che si troverà davanti il Como: la squadra di Fabregas, 28 punti, arriva al match con l’entusiasmo e la fiducia delle due vittorie consecutive ottenute contro la Fiorentina in trasferta e il Napoli in casa. I lariani adesso cercano un altro colpo lontano dal Sinigaglia.

Chi gioca titolare in Roma-Como? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.