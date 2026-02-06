Probabili formazioni Roma-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Robinio Vaz, Zaragoza, Palestra e Kilicsoy

Vincere per rialzarsi subito e ritrovare quanto prima confidenza con le prime quattro posizioni, valide per l’accesso alla prossima Champions League: è questo l’obiettivo dichiarato dalla Roma dall’inizio della stagione.

All’Olimpico, la squadra giallorossa ospita il Cagliari nel match che chiude il lunedì della 24ª giornata di Serie A, con l’urgenza di tornare al successo dopo il pareggio con il Milan e la sconfitta al Bluenergy Stadium contro l’Udinese.

I sardi, però, arrivano a Roma in grande forma, avendo vinto ciascuna delle ultime tre partite - contro Juventus, Fiorentina e Hellas Verona - e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

