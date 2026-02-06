Goal.com
Michael Baldoin

Probabili formazioni Roma-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Robinio Vaz, Zaragoza, Palestra e Kilicsoy

Roma e Cagliari chiudono il lunedì della la ventiquattresima giornata di Serie A con il posticipo delle ore 20:45: le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Fabio Pisacane.

Vincere per rialzarsi subito e ritrovare quanto prima confidenza con le prime quattro posizioni, valide per l’accesso alla prossima Champions League: è questo l’obiettivo dichiarato dalla Roma dall’inizio della stagione.

All’Olimpico, la squadra giallorossa ospita il Cagliari nel match che chiude il lunedì della 24ª giornata di Serie A, con l’urgenza di tornare al successo dopo il pareggio con il Milan e la sconfitta al Bluenergy Stadium contro l’Udinese.

I sardi, però, arrivano a Roma in grande forma, avendo vinto ciascuna delle ultime tre partite - contro Juventus, Fiorentina e Hellas Verona - e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Tutto sulle scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Fabio Pisacane in vista della gara del lunedì alle ore 20:45.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Gasperini deve fare i conti con le diverse indisponibilità: in difesa Ghilardi dovrebbe prendere il posto di Hermoso accanto a Mancini e Ndicka, mentre a centrocampo nuovo ballottaggio tra El Aynaoui e Pisilli per affiancare Cristante. Sulla trequarti scalpita Zaragoza, che può partire dal 1' in coppia con Soulé alle spalle di Malen.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen. All. Gasperini.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Pisacane deve rivedere la sua difesa dopo la cessione di Luperto alla Cremonese, con Rodriguez in vantaggio sul nuovo acquisto Dossena. Sulle fasce ci saranno nuovamente Palestra e Obert, mentre davanti nessun dubbio: con Esposito ci sarà Kilicsoy.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

  • INDISPONIBILI ROMA

    INFORTUNATI

    • Dovbyk 
    • Dybala 
    • El Shaarawy 
    • Ferguson 
    • Hermoso 
    • Koné 
    • Vaz 

    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    INFORTUNATI

    • Belotti
    • Felici
    • Folorunsho

    SQUALIFICATI

    Nessuno

