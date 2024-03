Formazioni Roma-Brighton: chi gioca titolare e le ultime su Smalling, Dybala, Lukaku e Spinazzola

Gara d'andata degli ottavi di Europa League per la Roma di De Rossi, all'Olimpico arriva il Brighton di De Zerbi: dentro i titolarissimi.

Periodo esaltante per la Roma di De Rossi, qualificata agli ottavi di Europa League e reduce da continue vittorie in campionato. Ora per i giallorossi c'è il Brighton di Roberto De Zerbi, che arriva all'Olimpico per l'andata del nuovo turno continentale.

Primo match a Roma, dunque il ritorno a Brighton giovedì 14 marzo per decidere quale delle due formazioni si qualificherà ai quarti di Europa League con la possibilità di continuare a sognare la conquista del torneo a tarda primavera 2024.

La Roma ha conquistato la partita contro il Monza nell'ultimo weekend di Serie A, puntando sui migliori elementi: anche contro il Brighton, a questo punto della stagione, ovviamente zero turnover per De Rossi, che manderà in campo tutti i titolarissimi.

Chi gioca in Roma-Brighton? Le ultime sulle formazioni.