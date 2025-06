Formazioni Real Madrid-Al Hilal, chi gioca titolare e le ultime su Huijsen, Vinicius Junior, Mbappé e Milinkovic Savic

Real Madrid vs Al Hilal

Mondiale per Club

Il Real Madrid fa l'esordio al Mondiale per Club contro l'Al Hilal di Inzaghi: le scelte dei due allenatori.

Oggi e nella notte tra mercoledì e giovedì si chiude la prima giornata del Mondiale per Club, con in campo le squadre del girone H e G. Tra queste anche il Real Madrid, una delle favorite della competizione, che al debutto negli Stati Uniti sfiderà l'Al-Hilal.

Partita molto affascinante tra il Real e una delle squadre più importanti dell'Arabia Saudita, dove non mancano grandi giocatori passati per l'Europa come Cancelo, Milinkovic Savic e Koulibaly.

Sarà anche la sfida tra Xabi Alonso e Simone Inzaghi, che si sono affrontati in questa stagione in Champions League ma sulle panchine di Bayer Leverkusen ed Inter. Per loro è il debutto assoluto con le nuove squadre.