Formazioni PSG-Atletico Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Donnarumma, Doué, Kvaratskhelia, De Paul e Griezmann

Paris Saint-Germain vs Atletico Madrid

Mondiale per Club

PSG e Atletico fanno il loro esordio al Mondiale per Club: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

I campioni d’Europa in carica del PSG tornano in campo a due settimane dalla finalissima di Champions League stravinta contro l’Inter per 5-0.

La squadra allenata da Luis Enrique si prepara a fare l’esordio al Mondiale per Club dove è subito attesa da una sfida affascinante, almeno quanto complicata.

I francesi infatti affronteranno l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, altra squadra che parte con ambizioni di successo finali nella competizione. Le due squadre sono state sorteggiate nel gruppo B dove sono presenti anche Botafogo e Seattle Sounders.

Chi gioca titolare PSG-Atletico Madrid Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.