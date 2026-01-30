Probabili formazioni Pisa-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Nzola, Meister, Tramoni, Moreo, Durosinmi e Volpato

Una ha l'acqua alla gola dall'inizio del campionato, l'altra è tranquilla a metà classifica: questo è lo scenario con cui Pisa e Sassuolo si affrontano all'Arena Garibaldi, dando ufficialmente il via al sabato di Serie A.

Il Pisa è ultimo in classifica e fino a questo momento ha vinto solo una volta, contro la Cremonese. Nell'ultimo turno ha perso 6-2 contro l'Inter dopo essere andato avanti di due reti. Sta decisamente meglio il Sassuolo, undicesimo e reduce dall'1-0 interno contro la Cremonese.

Chi gioca Pisa-Sassuolo, gara in programma sabato 31 gennaio con calcio d'inizio alle 15? Le scelte di formazione dei due campioni del mondo Alberto Gilardino (squalificato dopo il rosso di San Siro, in panchina il vice Caridi) e Fabio Grosso.