US Sassuolo Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Pisa-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Nzola, Meister, Tramoni, Moreo, Durosinmi e Volpato

Un Pisa con l'acqua alla gola e un Sassuolo più tranquillo aprono il sabato di Serie A: le scelte di formazione dei due campioni del mondo Alberto Gilardino e Fabio Grosso.

Una ha l'acqua alla gola dall'inizio del campionato, l'altra è tranquilla a metà classifica: questo è lo scenario con cui Pisa e Sassuolo si affrontano all'Arena Garibaldi, dando ufficialmente il via al sabato di Serie A.

Il Pisa è ultimo in classifica e fino a questo momento ha vinto solo una volta, contro la Cremonese. Nell'ultimo turno ha perso 6-2 contro l'Inter dopo essere andato avanti di due reti. Sta decisamente meglio il Sassuolo, undicesimo e reduce dall'1-0 interno contro la Cremonese.

Chi gioca Pisa-Sassuolo, gara in programma sabato 31 gennaio con calcio d'inizio alle 15? Le scelte di formazione dei due campioni del mondo Alberto Gilardino (squalificato dopo il rosso di San Siro, in panchina il vice Caridi) e Fabio Grosso.

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Nzola è sempre fuori dai piani di Gilardino e della società e spera di trovarsi un'altra squadra entro lunedì. In attacco possibile chance dal primo minuto per Durosinmi al posto di Meister, uscito per infortunio contro l'Inter: quest'ultimo potrebbe comunque andare in panchina. Titolare Tramoni nonostante l'interesse del Palermo, idem Moreo che però non è al meglio. Squalificato Calabresi.

    PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi. All. Gilardino

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Pinamonti è destinato a tornare dall'inizio dopo la panchina iniziale contro la Cremonese, così come Berardi. Panchina invece per Volpato, così come potrebbe entrare solo a gara in corso Fadera, decisivo una settimana fa.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • INDISPONIBILI PISA

    INFORTUNATI

    • Albiol
    • Cuadrado
    • Denoon
    • Lusuardi
    • Stengs

    SQUALIFICATI

    • Calabresi

    ALTRO

    • Nzola

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    INFORTUNATI

    • Boloca
    • Candé
    • Pieragnolo

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
