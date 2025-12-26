Pubblicità
Nino Caracciolo

Probabili formazioni Pisa-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Cabal , Conceicao, Zhegrova, Miretti, Openda e David

Pisa e Juventus si sfidano nel match della 17ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Lo spettacolo della Serie A torna nuovamente protagonista con una diciassettesima giornata tutta da vivere. Tra le gare in programma in questo ultimo turno del 2025 c’è anche Pisa-Juventus.


La formazione allenata da Alberto Gilardino è penultima in classifica con 11 punti e nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 2-2 con il Cagliari in trasferta.

Momento positivo invece per la Juventus, che negli ultimi due turni di campionato ha battuto Bologna e Roma risalendo una classifica che oggi la vede al quinto posto a quota 29 punti.

Chi gioca titolare in Pisa-Juventus? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Un dubbio in difesa per Gilardino, con Bonfanti leggermente in vantaggio su Calabresi per il ruolo di braccetto di sinistra. Sugli esterni spazio a Touré e Angori, in mezzo ancora fiducia a Piccinini al posto di Akinsanmiro, in attacco non ci sarà lo squalificato Nzola: a far coppia con Meister sarà uno tra Tramoni e Moreo.

    PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Vural, Angori; Meister, Tramoni. All. Gilardino.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Spalletti deve fare i conti anche con l’infermeria prima di decidere l'undici titolare: in difesa, oltre all’assente certo Gatti, è in dubbio Cabal per un affaticamento. A centrocampo è a forte rischio la presenza di Conceicao: a sostituirlo non sarà Zhegrova, reduce da influenza, bensì Miretti. In attacco Openda titolare con David pronto a subentrare a gara in corso.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

  • INDISPONIBILI PISA

    • Akinsanmiro - Impegnato in Coppa d’Africa
    • Cuadrado - Distrazione al bicipite femorale - Da valutare
    • Nzola- Squalificato
    • Stengs - Operato all'adduttore - Rientro fine gennaio

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    • Gatti - Lesione del menisco mediale - Rientro fine gennaio
    • Pinsoglio - Problema al polpaccio - Da valutare
    • Rugani - Lesione di medio grado al gemello mediale - Rientro fine gennaio
    • Vlahovic - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro - Rientro marzo
