Probabili formazioni Pisa-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Cabal , Conceicao, Zhegrova, Miretti, Openda e David

Lo spettacolo della Serie A torna nuovamente protagonista con una diciassettesima giornata tutta da vivere. Tra le gare in programma in questo ultimo turno del 2025 c’è anche Pisa-Juventus.
La formazione allenata da Alberto Gilardino è penultima in classifica con 11 punti e nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 2-2 con il Cagliari in trasferta.
Momento positivo invece per la Juventus, che negli ultimi due turni di campionato ha battuto Bologna e Roma risalendo una classifica che oggi la vede al quinto posto a quota 29 punti.
Chi gioca titolare in Pisa-Juventus? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.