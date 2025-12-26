Probabili formazioni Pisa-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Cabal , Conceicao, Zhegrova, Miretti, Openda e David

Un dubbio in difesa per Gilardino, con Bonfanti leggermente in vantaggio su Calabresi per il ruolo di braccetto di sinistra. Sugli esterni spazio a Touré e Angori, in mezzo ancora fiducia a Piccinini al posto di Akinsanmiro, in attacco non ci sarà lo squalificato Nzola: a far coppia con Meister sarà uno tra Tramoni e Moreo.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Vural, Angori; Meister, Tramoni. All. Gilardino.