Formazioni Parma-Genoa: chi gioca titolare oggi e le ultime su Balotelli, Pinamonti, Man, Almqvist e Miretti

Parma e Genoa si sfidano in un posticipo ad alta tensione: le scelte di Pecchia e Gilardino per lo scontro diretto del Tardini.

Non è solo il reincontro tra Alberto Gilardino e il Parma, prima sfida da allenatore in Serie A per il biellese dopo gli anni trascorsi in Emilia da calciatore: al Tardini la sfida tra i ducali e il Genoa vale tantissimo anche e soprattutto in chiave classifica.

Sta meglio il Parma, fuori dalla zona retrocessione e reduce dal bel pareggio conquistato in casa della Juventus. Il Genoa, invece, è ultimo e sempre e costantemente costretto a fare i conti con una lista di infortunati piena zeppa di nomi grossi.

Parma-Genoa, gara dell'undicesima giornata di Serie A, si gioca in posticipo alle ore 18.30 di lunedì 4 novembre: in contemporanea si sfideranno Empoli e Como, alle 20.45 chiuderà il turno Lazio-Cagliari.

Ma come scenderanno in campo Parma e Genoa? Di seguito le scelte di Fabio Pecchia e di Gilardino.