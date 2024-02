Formazioni Napoli-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, Cajuste, Noslin e Simeone

Il Napoli attende un Verona rivoluzionato dal mercato: le ultime sulle formazioni e chi gioca titolare al 'Maradona'.

Il mercato di gennaio offre un Napoli-Verona con tantissimi volti nuovi.

Il match valido per la 23ª giornata di Serie A vede gli azzurri obbligati a vincere per rigettarsi nella mischia in chiave quarto posto, ma l'Hellas - ribaltato da acquisti e cessioni - si trova in piena bagarre retrocessione e per questo non può concedersi passi falsi.

Verona-Napoli dell'andata - giocata lo scorso 21 ottobre - è stata vinta 3-1 dai partenopei (allora allenati da Rudi Garcia) con goal di Politano e doppietta di Kvaratskhelia, mentre per gli scaligeri ad andare in rete è stato Lazovic.

Chi gioca titolare in Napoli-Verona? Le ultime sulle formazioni della partita in programma domenica alle ore 15 allo stadio 'Maradona'.