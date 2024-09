Formazioni Napoli-Palermo: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Neres, Lukaku e Sirigu

SSC Napoli vs Palermo

Il Napoli deve conquistare gli ottavi di Coppa Italia contro il Palermo, Conte fa turnover e lancia Neres.

Impegno infrasettimanale per il Napoli di Conte, che scende in campo contro il Palermo per i sedicesimi di Coppa Italia.

Gli azzurri, dopo aver superato a fatica il Modena nel turno precedente solo ai calci di rigore, ora sfidano i rosanero per accedere agli ottavi dove troverebbero la Lazio. Il Palermo invece ha già eliminato il Parma

Nonostante il Napoli quest'anno non sia impegnato nelle coppe europee, Conte sceglie comunque la strada del turnover: ma chi gioca titolare contro il Palermo?