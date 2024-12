Formazioni Milan-Sassuolo: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Maignan, Theo Hernandez, Leao, Reijnders, Pulisic, Morata, Berardi e Laurienté

AC Milan vs Sassuolo

I rossoneri affrontano la prima gara della Coppa Italia 2024/25: agli ottavi è sfida contro il Sassuolo a San Siro.

Dopo un weekend di Serie A in cui il calcio è passato in secondo piano a causa del malore di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, con il miglioramento delle condizioni del giocatore viola, si può tornare a pensare al campo.

Si riparte dalla Coppa Italia, precisamente dagli ottavi di finale. Il Milan fa il suo esordio nella competizione e a San Siro fa visita il Sassuolo, capolista solitaria in Serie B.

Per la formazione allenata da Paulo Fonseca sarà tutt'altro che una passeggiata e l'attenzione dovrà restare altissima, perché Fabio Grosso e i suoi vogliono compiere l'impresa.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma come giocheranno Milan e Sassuolo nel match in programma per le ore 21:00? Ecco le scelte di Fonseca e Grosso.