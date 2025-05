Formazioni Milan-Monza: chi gioca titolare e le ultime su Reijnders, Joao Felix, Leao, Camarda e Keita

Ultima stagionale a San Siro per il Milan: arriva il Monza, già retrocesso da settimane. Le scelte di formazione dei due allenatori.

A San Siro in scena la partita tra due delle squadre più deludenti della Serie A; il Milan affronta il Monza e concluderà quindi davanti ai propri tifosi, in un clima non certo dei migliori per quanto successo in questi mesi.

I rossoneri hanno detto addio alle ultime chance di qualificarsi in una coppa europea con la sconfitta contro la Roma domenica scorsa. La squadra di Conceicao è fuori matematicamente da ogni discorso in questo senso.

Il Monza è stata invece la prima - e fin qui unica - squadra retrocessa, dopo una stagione disastrosa. Di seguito le scelte di Conceicao e Nesta per Milan-Monza.