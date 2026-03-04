Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e Bartesaghi

Il campionato si riaprirà o si chiuderà definitivamente? Una prima risposta si potrà avere dopo il derby tra Milan e Inter, la seconda stracittadina stagionale tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Cristian Chivu.

Le due squadre si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra poco tre mesi e mezzo circa dopo la gara d'andata, disputata alla fine di novembre e vinta dal Milan per 1-0: decisiva in quell'occasione è stata una zampata sottomisura di Pulisic.

Chi gioca titolare Milan-Inter, gara in programma alle 20.45 di domenica 8 marzo? Le scelte di formazione di Allegri e Chivu per la grande sfida che può decidere i destini Scudetto.