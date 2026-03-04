Goal.com
FBL-ITA-SERIEA-INTER-MILANAFP
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e Bartesaghi

Milano trepida per la seconda stracittadina stagionale tra il Milan e l'Inter, di nuovo di fronte dopo l'1-0 ottenuto dai rossoneri all'andata: le scelte di formazione di Allegri e Chivu.

Il campionato si riaprirà o si chiuderà definitivamente? Una prima risposta si potrà avere dopo il derby tra Milan e Inter, la seconda stracittadina stagionale tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Cristian Chivu.

Le due squadre si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra poco tre mesi e mezzo circa dopo la gara d'andata, disputata alla fine di novembre e vinta dal Milan per 1-0: decisiva in quell'occasione è stata una zampata sottomisura di Pulisic.

Chi gioca titolare Milan-Inter, gara in programma alle 20.45 di domenica 8 marzo? Le scelte di formazione di Allegri e Chivu per la grande sfida che può decidere i destini Scudetto.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Allegri non recupera Gabbia, costretto a operarsi, e lo rimpiazza nuovamente con De Winter al centro della difesa. Bartesaghi sempre in dubbio dopo il guaio muscolare accusato a Cremona: può recuperare, ma è pronto Estupinan. Davanti Leao con uno tra Pulisic e Nkunku: favorito il francese, mentre lo statunitense, in netto calo dopo un ottimo avvio di stagione, rischia di iniziare il derby in panchina.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku. All. Allegri

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Chivu si prepara a ridare una maglia da titolare a tutti coloro che contro il Como non hanno giocato: dentro dunque i vari Sommer, Akanji, Barella, Dimarco e Mkhitaryan. Il tecnico romeno dovrebbe tornare alle due punte, affiancando Thuram a Esposito, specialmente se Bonny (ancora in dubbio, ma in miglioramento) si rimetterà come sembra a disposizione. Sempre out invece Lautaro Martinez, che tornerà in campo alla fine di marzo. In panchina Dumfries.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    • Bartesaghi
    • Gabbia
    • Gimenez
    • Loftus-Cheek

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI INTER

    INFORTUNATI

    • Bonny
    • Lautaro Martinez

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
