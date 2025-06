Formazioni Manchester City-Wydad Casablanca: chi gioca titolare e le ultime su Rodri, Reijnders, Cherki e Haaland

Manchester City vs Wydad Casablanca

Mondiale per Club

Il "nuovo" Manchester City sfida il Wydad Casablanca all'esordio del Mondiale per Club: le scelte di formazione.

Fa il debutto al Mondiale per Club un'altra big della competizione, il Manchester City, che negli Stati Uniti avrà l'obiettivo di riscattare la deludente stagione.

La squadra di Pep Guardiola affronta il Wydad Casablanca nella prima giornata del gruppo G dove sono presenti anche Juventus e Al Ain.

Il Manchester City si è già rinforzata molto sul mercato e il Mondiale per Club sarà anche l'occasione di vedere in mostra i nuovi acquisti come Tijjani Reijnders, arrivato dal Milan.

Di seguito le formazioni scelte da Guardiola e Benhachem, tecnico della squadra marocchina. Il calcio d'inizio è alle ore 18:00.