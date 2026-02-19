Tra stanchezza, squalifiche e infortuni Chivu ha diversi casi da gestire. In difesa tornerà Bisseck dopo il turno di riposo in Champions, così come Dimarco sulla fascia sinistra. I maggiori problemi per i nerazzurri sono a centrocampo: Barella squalificato, Calhanoglu infortunato (oltre che squalificato) e Zielinski non al meglio. Sicuri sono Mkhitaryan e Sucic; se il polacco non ce la fa si prepara Frattesi. Out Lautaro Martinez che si è fatto male, Thuram con Pio Esposito, Bonny ancora verso la panchina.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.