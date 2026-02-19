Dopo meno di 72 ore dall'impegno in Norvegia contro il Bodo Glimt, valido per l'andata dei playoff di Champions League, l'Inter rimette la testa sul campionato, dove a differenza di quanto successo in Coppa, i nerazzurri stanno viaggiando ad un ritmo incredibile.
La squadra di Cristian Chivu può allungare ancora sul Milan dopo il pareggio dei rossoneri contro il Como. Dall'altra parte troverà il Lecce in cerca di punti salvezza. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono in grande fiducia arrivando da due vittorie di fila contro Cagliari e Udinese.
Molti punti di domanda in casa Inter per quanto riguarda la formazione: di seguito le scelte dei due tecnici.