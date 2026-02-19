Goal.com
Andrea Ajello

Probabili formazioni Lecce-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Dimarco, Zielinski, Lautaro, Thuram e Sottil

L'Inter di scena a Lecce dopo la sconfitta in Champions: i nerazzurri vogliono però confermarsi in campionato. Le scelte dei due allenatori.

Dopo meno di 72 ore dall'impegno in Norvegia contro il Bodo Glimt, valido per l'andata dei playoff di Champions League, l'Inter rimette la testa sul campionato, dove a differenza di quanto successo in Coppa, i nerazzurri stanno viaggiando ad un ritmo incredibile.

La  squadra di Cristian Chivu può allungare ancora sul Milan dopo il pareggio dei rossoneri contro il Como. Dall'altra parte troverà il Lecce in cerca di punti salvezza. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono in grande fiducia arrivando da due vittorie di fila contro Cagliari e Udinese.

Molti punti di domanda in casa Inter per quanto riguarda la formazione: di seguito le scelte dei due tecnici. 

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Difesa del Lecce con le certezze, così come a centrocampo dove giocherà la coppia Coulibaly Ramadani. Cheddira favorito su Stulic da centravanti, dietro ci sarà il nuovo acquisto Gandelman. Pierotti sulla destra mentre dall'altra parte Sottil e Banda si contendono la titolarità. 

    Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Tra stanchezza, squalifiche e infortuni Chivu ha diversi casi da gestire. In difesa tornerà Bisseck dopo il turno di riposo in Champions, così come Dimarco sulla fascia sinistra. I maggiori problemi per i nerazzurri sono a centrocampo: Barella squalificato, Calhanoglu infortunato (oltre che squalificato) e Zielinski non al meglio. Sicuri sono Mkhitaryan e Sucic; se il polacco non ce la fa si prepara Frattesi. Out Lautaro Martinez che si è fatto male, Thuram con Pio Esposito, Bonny ancora verso la panchina.

    Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.

  • INDISPONIBILI LECCE

    Infortunati

    • Berisha
    • Camarda
    • Gorter
    • Perez

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI INTER

    Infortunati

    • Calhanoglu
    • Dumfries
    • Lautaro Martinez

    Squalificati

    • Barella
    • Calhanoglu
