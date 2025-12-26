Probabili formazioni Lecce-Como: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Tete Morente, Tiago Gabriel, Addai, Diao e Morata

Lecce-Como è una delle partite che danno il via alla diciassettesima giornata della Serie A, terzultimo turno del girone d'andata: la gara si gioca al Via del Mare nel pomeriggio di sabato 27 dicembre, con calcio d'inizio alle ore 15.
Il Lecce è reduce da una fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Pisa, mentre il Como ha perso in casa della Roma la sua ultima partita. Entrambe le squadre non sono scese in campo nello scorso weekend a causa degli impegni in Supercoppa Italiana delle rispettive avversarie, ovvero Inter e Milan.
Chi gioca titolare Lecce-Como? Le scelte di formazione dei due allenatori, Eusebio Di Francesco da una parte e Cesc Fabregas dall'altra.