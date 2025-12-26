Pubblicità
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Lecce-Como: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Tete Morente, Tiago Gabriel, Addai, Diao e Morata

Lecce-Como è una delle partite che aprono la diciassettesima giornata di Serie A: chi gioca dall'inizio al Via del Mare e le scelte di formazione di Di Francesco e Fabregas.

Lecce-Como è una delle partite che danno il via alla diciassettesima giornata della Serie A, terzultimo turno del girone d'andata: la gara si gioca al Via del Mare nel pomeriggio di sabato 27 dicembre, con calcio d'inizio alle ore 15.

Il Lecce è reduce da una fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Pisa, mentre il Como ha perso in casa della Roma la sua ultima partita. Entrambe le squadre non sono scese in campo nello scorso weekend a causa degli impegni in Supercoppa Italiana delle rispettive avversarie, ovvero Inter e Milan.

Chi gioca titolare Lecce-Como? Le scelte di formazione dei due allenatori, Eusebio Di Francesco da una parte e Cesc Fabregas dall'altra.

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Pierotti e Sottil sulle corsie esterne, Stulic titolare, Camarda verso la panchina, mentre Gaspar, Coulibaly e Banda sono in Coppa d'Africa. A fare il centrale difensivo con Siebert sarà uno tra Perez e Ndaba. Gabriel convocato, ma potrebbe partire dalla panchina. Torna tra i convocati l'infortunato di lungo corso Jean, Morente non convocato.

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Sala, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Anche Fabregas deve fare i conti con diverse assenze per infortunio: Morata e Diao torneranno solo in un secondo momento, così come mancheranno sia Addai che Caqueret, a loro volta vittima di problemi muscolari. Giocheranno dunque Douvikas centravanti e sulle fasce Kuhn e uno tra Jesus Rodriguez e Baturina. Può rientrare dal primo minuto Diego Carlos accanto a Ramon, ma Kempf resta in vantaggio.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

  • INDISPONIBILI LECCE

    INFORTUNATI

    • Berisha
    • Fruchtl
    • Pierret

    SQUALIFICATI

    • Gaspar

    IN COPPA D'AFRICA

    • Banda
    • Coulibaly
    • Gaspar

  • INDISPONIBILI COMO

    INFORTUNATI

    • Addai
    • Diao
    • Dossena
    • Goldaniga
    • Morata

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Como crest
Como
COM
0