Probabili formazioni Lecce-Como: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Tete Morente, Tiago Gabriel, Addai, Diao e Morata

Pierotti e Sottil sulle corsie esterne, Stulic titolare, Camarda verso la panchina, mentre Gaspar, Coulibaly e Banda sono in Coppa d'Africa. A fare il centrale difensivo con Siebert sarà uno tra Perez e Ndaba. Gabriel convocato, ma potrebbe partire dalla panchina. Torna tra i convocati l'infortunato di lungo corso Jean, Morente non convocato.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Sala, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco