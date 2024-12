Formazioni Lazio-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Simeone, Kvaratskhelia, Neres, Raspadori, Castellanos e Zaccagni

Lazio vs SSC Napoli

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Napoli, valida per gli ottavi di Coppa Italia: chi gioca titolare e chi va in panchina.

Se in campionato Lazio e Napoli sono tra le squadre che più stanno correndo in questa prima metà di stagione, la Coppa Italia offre loro un incrocio con cui giocarsi il pass per i quarti di finale.

Ottavo in partita secca all'Olimpico, con calcio d'inizio previsto alle ore 21, dove le squadre di Baroni e Conte si contenderanno la qualificazione e proveranno a cavalcare l'onda positiva che le vede al vertice della Serie A: azzurri primi, biancocelesti a braccetto con Inter e Fiorentina tra terzo e quinto posto a -4 dalla vetta.

Chi gioca titolare in Lazio-Napoli? Le ultime sulle formazioni e le scelte dei due allenatori.