Formazioni Lazio-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Pedro, Dia, Dele-Bashiru, Lazzari, Marusic, Buongiorno, Mazzocchi, Politano e Raspadori

Lazio vs SSC Napoli

Lazio e Napoli si affrontano in uno dei big match della giornata numero 25 della Serie A: le ultime sulle scelte di formazione di Baroni e Conte.

Lazio e Napoli si affrontano nella giornata numero 25 del campionato di Serie A allo Stadio Olimpico di Roma.

I biancocelesti, reduci dal roboante 5-1 sul Monza, vogliono difendere il quarto posto dagli assalti di Juventus, Fiorentina e Milan. Per farlo la formazione capitolina punta ad un risultato di prestigio contro la capolista del torneo, che nelle ultime due uscite in campionato non è mai andata oltre il pari: 1-1 con Roma e Udinese.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le ultime e gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Marco Baroni e Antonio Conte.