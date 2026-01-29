Formazioni Lazio-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Romagnoli, Daniel Maldini, Dia, Ratkov, Isaksen, Leali, Bijlow e Baldanzi

La 23ª giornata di Serie A si apre all'Olimpico, dove Lazio e Genoa si affrontano nel'anticipo del weekend.

Se i biancocelesti sono alle prese col caos legato al mercato, che tra cessioni eccellenti e rinforzi sta condizionando continuità di risultati e linearità della rosa, il Grifone è col morale alle stelle grazie alla rimonta da urlo compiuta domenica scorsa contro il Bologna (da 0-2 a 3-2 con eurogoal di Messias).

Chi gioca titolare Lazio-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.