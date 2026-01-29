Goal.com
Burnley v SS Lazio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Formazioni Lazio-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Romagnoli, Daniel Maldini, Dia, Ratkov, Isaksen, Leali, Bijlow e Baldanzi

Lazio e Genoa danno il via alla 23ª giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni dell'anticipo in programma all'Olimpico, chi gioca titolare chi va in panchina.

La 23ª giornata di Serie A si apre all'Olimpico, dove Lazio e Genoa si affrontano nel'anticipo del weekend.

Se i biancocelesti sono alle prese col caos legato al mercato, che tra cessioni eccellenti e rinforzi sta condizionando continuità di risultati e linearità della rosa, il Grifone è col morale alle stelle grazie alla rimonta da urlo compiuta domenica scorsa contro il Bologna (da 0-2 a 3-2 con eurogoal di Messias).

Chi gioca titolare Lazio-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Da capire se Romagnoli, al centro dell'intrigo di mercato degli ultimi giorni, sarà o meno del match. In attacco Dia più di Ratkov, Daniel Maldini è arruolabile e parte dalla panchina.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Nel Genoa ritrova posto in difesa Ostigard, che ha scontato il turno di squalifica, mentre tra i pali confermato il neo arrivato Bijlow a discapito di Leali. Ekhator insieme a Vitinha e Colombo? Sempre ai box Baldanzi, altro acquisto invernale.

    GENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin; Ekhator, Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

  • DOVE VEDERE LAZIO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Lazio-Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in diretta tv anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) - attivando Zona DAZN - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky.

    Il match, inoltre, sarà disponibile in streaming sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI LAZIO-GENOA

    LAZIO

    Gigot (infortunato)

    Patric (infortunato)

    Rovella (infortunato)

    GENOA

    Baldanzi (infortunato)

    Gronbaek (infortunato)

    Siegrist (infortunato)

