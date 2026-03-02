Goal.com
Live
Lazio AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Lazio-Atalanta di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Daniel Maldini, Raspadori, De Ketelaere, Ederson, Gila e Basic

Lazio e Atalanta si sfidano per la seconda volta in meno di un mese, questa volta per la semifinale d'andata di Coppa Italia: le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino.

Di nuovo Lazio contro Atalanta. Questa volta non per il campionato, come accaduto sempre all'Olimpico il giorno di San Valentino, bensì per la gara d'andata di una delle due semifinali di Coppa Italia.

Il 14 febbraio è finita 2-0 per la formazione bergamasca, a segno su rigore con Ederson nel primo tempo prima di trovare il raddoppio nella ripresa con Zalewski. Questa volta c'è invece in palio un pezzetto di finale: la gara di ritorno si giocherà alla New Balance Arena alla fine di aprile.

Chi gioca dunque Lazio-Atalanta, match in programma allo stadio Olimpico di Roma per le 21 di mercoledì 4 marzo? Le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Il fresco ex Daniel Maldini rischia di dare forfait per la seconda volta in pochi giorni a causa di un problema a un ginocchio: al suo posto uno tra Noslin e Ratkov nel ruolo di centravanti. Isaksen riprende il posto di Cancellieri, Dele-Bashiru può partire dall'inizio al posto di Belahyane (Basic sempre non al meglio). Di nuovo in dubbio Gila in difesa: pronto Provstgaard per far nuovamente coppia con Romagnoli. Solito ballottaggio Pellegrini-Tavares a sinistra.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Atalanta sempre senza l'infortunato De Ketelaere, così come non dovrebbe tornare in tempo Raspadori. Verso il forfait anche Ederson, come ammesso da Palladino dopo la partita persa nel weekend contro il Sassuolo. Torna invece a disposizione Ahanor, che ha saltato la trasferta di Reggio Emilia per la febbre. Krstovic può vincere il duello con Scamacca in attacco.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

  • INDISPONIBILI LAZIO

    INFORTUNATI

    • Basic
    • Gila
    • Maldini
    • Pedro
    • Rovella

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    INFORTUNATI

    • De Ketelaere
    • Ederson
    • Raspadori

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0