Probabili formazioni Lazio-Atalanta di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Daniel Maldini, Raspadori, De Ketelaere, Ederson, Gila e Basic

Di nuovo Lazio contro Atalanta. Questa volta non per il campionato, come accaduto sempre all'Olimpico il giorno di San Valentino, bensì per la gara d'andata di una delle due semifinali di Coppa Italia.
Il 14 febbraio è finita 2-0 per la formazione bergamasca, a segno su rigore con Ederson nel primo tempo prima di trovare il raddoppio nella ripresa con Zalewski. Questa volta c'è invece in palio un pezzetto di finale: la gara di ritorno si giocherà alla New Balance Arena alla fine di aprile.
Chi gioca dunque Lazio-Atalanta, match in programma allo stadio Olimpico di Roma per le 21 di mercoledì 4 marzo? Le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino.