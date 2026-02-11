Goal.com
Michael Baldoin

Probabili formazioni Lazio-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Taylor, Krstovic, Scamacca e Samardzic

I sogni europei di Lazio e Atalanta passano dalla sfida dell'Olimpico: le ultime sulle formazioni e sulle scelte di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino in vista del match del tardo pomeriggio del sabato.

Per restare in scia delle prime sei posizioni, quelle valide per le prossime coppe europee, Lazio e Atalanta hanno bisogno di punti, e soprattutto di una vittoria.

All’Olimpico le due squadre si affrontano in un match che assume significati diversi: l’Atalanta, sei punti avanti, è ancora pienamente in corsa, mentre la Lazio sembra avere l’ultima occasione per ridurre il distacco in classifica.

Dopo la vittoria contro il Genoa e il pareggio subito all’ultimo minuto a Torino contro la Juventus, la squadra di Maurizio Sarri deve necessariamente superare quella di Raffaele Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Oltre a Zaccagni, indisponibile almeno fino a fine febbraio, Sarri deve fare i conti anche con l’infortunio di Pedro, uscito in barella durante la sfida contro il Bologna. Al suo posto giocherà Noslin, che proprio contro i rossoblù lo aveva sostituito segnando nella ripresa. In difesa, invece, manca lo squalificato Romagnoli: al suo posto scenderà in campo Provstgaard.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri
  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino dovrà fare a meno di De Ketelaere, fermo per un infortunio al ginocchio. Al suo posto sulla trequarti tornerà Samardzic, come già accaduto contro la Cremonese. In attacco resta in dubbio Scamacca, con Krstovic pronto a partire dal 1’ in caso di forfait del centravanti titolare.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
  • INDISPONIBILI LAZIO

    SQUALIFICATI:

    Romagnoli - 1 giornata

    INFORTUNATI:

    Lazzarii

    Pedro

    Zaccagni

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    De Ketelaere 

    Scamacca 

0