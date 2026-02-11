Probabili formazioni Lazio-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Taylor, Krstovic, Scamacca e Samardzic

Per restare in scia delle prime sei posizioni, quelle valide per le prossime coppe europee, Lazio e Atalanta hanno bisogno di punti, e soprattutto di una vittoria.

All’Olimpico le due squadre si affrontano in un match che assume significati diversi: l’Atalanta, sei punti avanti, è ancora pienamente in corsa, mentre la Lazio sembra avere l’ultima occasione per ridurre il distacco in classifica.

Dopo la vittoria contro il Genoa e il pareggio subito all’ultimo minuto a Torino contro la Juventus, la squadra di Maurizio Sarri deve necessariamente superare quella di Raffaele Palladino.