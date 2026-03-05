Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Udinese v Juventus - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Juventus-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Perin, Di Gregorio, Koopmeiners, Stojilkovic, Scuffet e Semper

La Juventus vuole tornare alla vittoria in campionato contro un Pisa ormai disperato: le scelte di formazione di Spalletti e Hiljemark per l'anticipo del sabato sera.

Pubblicità

1° febbraio, più di un mese fa: questa è la data dell'ultima vittoria ottenuta in campionato dalla Juventus, 4-1 a Parma. Ed è per questo che la formazione di Luciano Spalletti ha la necessità assoluta di tornare a ottenere i tre punti contro un Pisa ormai disperato.

La Juventus ha perso terreno dalle prime quattro posizioni, ma col miracoloso 3-3 di Roma ha evitato una forbice ancora superiore con i giallorossi. Pisa battuto invece anche dal Bologna, sempre ultimo e ormai quasi rassegnato a un rapido ritorno in Serie B.

Chi gioca Juventus-Pisa, gara in programma sabato 7 marzo nell'anticipo delle 20.45? Le scelte di formazione di Spalletti e del collega Oscar Hiljemark.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Locatelli torna dalla squalifica che gli ha impedito di sfidare la Roma e si piazza in mezzo al campo: a fargli spazio dovrebbe essere Koopmeiners. Bremer ancora titolare, Gatti in panchina nonostante il goal dell'Olimpico. Il grande dubbio è legato alla presenza di Vlahovic tra i convocati, al momento non ancora certa. Solito ballottaggio tra i pali, con Perin leggermente avanti su Di Gregorio che però spera di riprendersi il posto.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Nel Pisa dovrebbe tornare dall'inizio Stojilkovic, inizialmente in panchina contro il Bologna: a fargli spazio sarebbe Durosinmi. Calabresi non è al meglio dopo essersi fatto male lunedì scorso e potrebbe dare forfait. Tra i pali ancora Nicolas, nonostante il ritorno a pieno regime di Semper, mentre Scuffet è ancora out. Loyola può riprendere il posto di Hojholt in mezzo al campo.

    PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    INFORTUNATI

    • Holm

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI PISA

    INFORTUNATI

    • Denoon
    • Scuffet
    • Vural

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Pisa crest
Pisa
PIS
0