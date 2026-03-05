Probabili formazioni Juventus-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Perin, Di Gregorio, Koopmeiners, Stojilkovic, Scuffet e Semper

1° febbraio, più di un mese fa: questa è la data dell'ultima vittoria ottenuta in campionato dalla Juventus, 4-1 a Parma. Ed è per questo che la formazione di Luciano Spalletti ha la necessità assoluta di tornare a ottenere i tre punti contro un Pisa ormai disperato.

La Juventus ha perso terreno dalle prime quattro posizioni, ma col miracoloso 3-3 di Roma ha evitato una forbice ancora superiore con i giallorossi. Pisa battuto invece anche dal Bologna, sempre ultimo e ormai quasi rassegnato a un rapido ritorno in Serie B.

Chi gioca Juventus-Pisa, gara in programma sabato 7 marzo nell'anticipo delle 20.45? Le scelte di formazione di Spalletti e del collega Oscar Hiljemark.