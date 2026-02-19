Probabili formazioni Juventus-Como: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Koopmeiners, Yildiz, David e Nico Paz

Dopo gli impegni infrasettimanali, Juventus e Como si affrontano sabato all'Allianz Stadium (match in programma alle 15).

I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta per 5-2 in Champions contro il Galatasaray e in generale da un periodo con 4 partite consecutive senza vittoria. La squadra di Cesc Fabregas invece ha pareggiato nel recupero di campionato 1-1 a San Siro contro il Milan. Juventus e Como sono distanziate in classifica da solo 4 punti, con i primi avanti e quindi l'opportunità di creare un bel distacco rispetto ai lariani.

Periodo piuttosto impegnativo, soprattutto per la squadra di Luciano Spalletti che pochi giorni dopo la sfida al Como avrà il ritorno dei playoff. Di seguito le scelte dei due allenatori.