Juventus FC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Probabili formazioni Juventus-Como: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Koopmeiners, Yildiz, David e Nico Paz

La Juventus ospita il Como in quello che è uno scontro diretto per l'europa: le scelte di Spalletti e Fabregas per la partita all'Allianz Stadium.

Dopo gli impegni infrasettimanali, Juventus e Como si affrontano sabato all'Allianz Stadium (match in programma alle 15). 

I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta per 5-2 in Champions contro il Galatasaray e in generale da un periodo con 4 partite consecutive senza vittoria. La squadra di Cesc Fabregas invece ha pareggiato nel recupero di campionato 1-1 a San Siro contro il Milan. Juventus e Como sono distanziate in classifica da solo 4 punti, con i primi avanti e quindi l'opportunità di creare un bel distacco rispetto ai lariani. 

Periodo piuttosto impegnativo, soprattutto per la squadra di Luciano Spalletti che pochi giorni dopo la sfida al Como avrà il ritorno dei playoff. Di seguito le scelte dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Spalletti deve fare conti con squalifiche e infortuni; in difesa non avrà Holm e probabilmente Bremer, possibile quindi schieramento a tre con Koopmeiners sul centro sinistra. Thuram e Locatelli non possono rifiatare in questo momento. Davanti confermati Yildiz e Conceicao mentre come numero 9 può esserci un'occasione per Openda visto che David rimane in dubbio dopo il piccolo problema fisico. 

    Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    La grande assenza nel Como sarà Nico Paz, squalificato. Sulla trequarti dovrebbe toccare così a Baturina con Kuhn e Rodriguez favoriti rispetto a Vojvoda e Addai. In difesa ballottaggio tra Kempf e Diego Carlos, Douvikas confermato al centro dell'attacco. 

    Como (4-2-3-1-): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Baturina, J.Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    Infortunati

    • Bremer
    • David
    • Holm
    • Milik
    • Vlahovic

    Squalificati

    • Kalulu

  • INDISPONIBILI COMO

    Infortunati

    • Diao
    • Goldaniga

    Squalificati

    • Nico Paz
