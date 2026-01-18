Pubblicità
Yildiz DavidGetty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Juventus-Benfica: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Conceicao, McKennie, David, Rios e Barrenechea

La Juventus ospita il Benfica di José Mourinho nella settima giornata di Champions League: i bianconeri possono conquistare i playoff.

La Champions riparte dopo oltre un mese e arriva nel momento decisivo della prima fase a girone unico, con ancora chi cerca la qualificazione ai playoff e chi direttamente agli ottavi.

La Juventus grazie alle ultime due vittorie contro Bodo Glimt e Pafos ha sistemato la classifica e ora ha tutto nelle proprie mani; la squadra di Luciano Spalletti, con 9 punti conquistati ha bisogno di una vittoria per essere sicura di entrare tra le prime 24 e quindi accedere alla fase successiva della Champions.

Il primo match point sarà in casa contro il Benfica allenato da José Mourinho; i portoghesi sono invece più indietro, con sei punti e la consapevolezza di dover vincere ad ogni costo per sperare di non essere eliminati. 

Di seguito le scelte di Spalletti e Mourinho. 

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    In porta tornerà Di Gregorio dopo il riposo nell'ultima partita mentre la difesa sarà confermata, con Bremer e Kelly al centro. Tra le novità rispetto a Cagliari-Juventus anche il rientro di Thuram con Koopmeiners in panchina. Qualche dubbio invece nel reparto offensivo; molto dipende dalle condizioni di Conceicao. Se il portoghese sarà in grado di giocare almeno 55/60 minuti allora toccherà a lui con il ballottaggio tra McKennie e Miretti per il posto sulla trequarti. 

    Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti. 

  • PROBABILE FORMAZIONE BENFICA

    Diverse assenze per il Benfica, oltre al lungodegente Bah, Mourinho non avrà ancora Lukébakio in attacco. Darà forfait anche Rios a centrocampo, fuori per un problema alla spalla mentre è in dubbio l'ex Barrenechea. Alle spalle di Pavlidis agirà Sudakov con Prestianni e Scjelderup.

    Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. All. Mourinho
  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    Infortunati

    • Milik
    • Rugani
    • Vlahovic

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI BENFICA

    Infortunati

    • Bah
    • Lukebakio
    • Rios
    • Soares
    • Veloso

    Squalifcati

    • Nessuno
