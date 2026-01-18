Probabili formazioni Juventus-Benfica: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Conceicao, McKennie, David, Rios e Barrenechea

La Champions riparte dopo oltre un mese e arriva nel momento decisivo della prima fase a girone unico, con ancora chi cerca la qualificazione ai playoff e chi direttamente agli ottavi.

La Juventus grazie alle ultime due vittorie contro Bodo Glimt e Pafos ha sistemato la classifica e ora ha tutto nelle proprie mani; la squadra di Luciano Spalletti, con 9 punti conquistati ha bisogno di una vittoria per essere sicura di entrare tra le prime 24 e quindi accedere alla fase successiva della Champions.

Il primo match point sarà in casa contro il Benfica allenato da José Mourinho; i portoghesi sono invece più indietro, con sei punti e la consapevolezza di dover vincere ad ogni costo per sperare di non essere eliminati.

Di seguito le scelte di Spalletti e Mourinho.