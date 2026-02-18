Goal.com
Formazioni Jagiellonia-Fiorentina di Conference League: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Kean, Gudmundsson, Fagioli, Solomon e Piccoli

Le ultime sulle formazioni di Jagiellonia-Fiorentina, andata dei Playoff di Conference League: chi gioca titolare, chi va in panchina e le scelte di Vanoli.

Primo round dei Playoff di Conference League per la Fiorentina, chiamata a misurarsi coi polacchi del Jagiellonia nell'andata dei due match che valgono la qualificazione agli ottavi di finale.

La squadra viola, galvanizzata dal colpo grosso di Como in campionato che le ha consentito di tenere vivissime le chances salvezza, si rituffa nell'atmosfera europea tentando di far strada sulla scia delle ultime edizioni.

Primo round a Bialystok, partita di ritorno in programma giovedì prossimo (26 febbraio) alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi.

  • PROBABILE FORMAZIONE JAGIELLONIA

    JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, B. Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Rallis. All. Siemieniec.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli perde De Gea per un problema al dito di una mano (dentro Lezzerini) e Solomon, fermato dall'influenza: Piccoli può rimpiazzare Kean in attacco, chance per Fazzini nel tridente completato da Harrison, Fabbian e Ndour ai lati di Mandragora a centrocampo, dove rifiata Fagioli. Il terzino destro sarà Fortini.

    FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI FIORENTINA CONTRO IL JAGIELLONIA

    De Gea - Sublussazione a un dito della mano - Da valutare

    Gudmundsson - Trauma distorsivo alla caviglia - Rientro fine febbraio

    Lamptey - Lacerazione del crociato anteriore - Rientro marzo

    Rugani - Problema al polpaccio - Rientro fine febbraio

  • DOVE VEDERE JAGIELLONIA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Jagiellonia-Fiorentina di Conference sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), nonché visibile in streaming su NOW e Sky Go.

