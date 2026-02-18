Formazioni Jagiellonia-Fiorentina di Conference League: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Kean, Gudmundsson, Fagioli, Solomon e Piccoli

Vanoli perde De Gea per un problema al dito di una mano (dentro Lezzerini) e Solomon, fermato dall'influenza: Piccoli può rimpiazzare Kean in attacco, chance per Fazzini nel tridente completato da Harrison, Fabbian e Ndour ai lati di Mandragora a centrocampo, dove rifiata Fagioli. Il terzino destro sarà Fortini.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.