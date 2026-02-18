Formazioni Jagiellonia-Fiorentina di Conference League: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Kean, Gudmundsson, Fagioli, Solomon e Piccoli

Primo round dei Playoff di Conference League per la Fiorentina, chiamata a misurarsi coi polacchi del Jagiellonia nell'andata dei due match che valgono la qualificazione agli ottavi di finale.
La squadra viola, galvanizzata dal colpo grosso di Como in campionato che le ha consentito di tenere vivissime le chances salvezza, si rituffa nell'atmosfera europea tentando di far strada sulla scia delle ultime edizioni.
Primo round a Bialystok, partita di ritorno in programma giovedì prossimo (26 febbraio) alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi.