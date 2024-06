Formazioni Italia-Bosnia: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Scamacca, Frattesi, Chiesa e Dzeko

Ultimo test per l'Italia a meno di una settimana dall'esordio agli Europei: le scelte di formazione di Spalletti e Barbarez.

Ultimo test prima di fare davvero sul serio. A Empoli, l'Italia di Luciano Spalletti affronta la Bosnia a meno di una settimana dall'esordio a Euro 2024, in programma sabato 15 giugno contro l'Albania a Dortmund.

Notte speciale per il commissario tecnico azzurro, che proprio al Castellani ha chiuso la carriera di calciatore e iniziato quella di allenatore, con tanto di doppia promozione dalla Serie C alla Serie A dal 1995 al 1997.

Ma si tratterà soprattutto dell'ennesima notte di esperimenti, come già accaduto martedì scorso contro la Turchia a Bologna. Perché gli Europei sono lì, a un passo, e dopo aver ufficializzato i 26 convocati è arrivato il momento delle scelte per quanto riguarda uomini e modulo.

Di fronte c'è una sorta di sparring partner che aspetta solo di chiudere la propria stagione: la Bosnia di Sergej Barbarez, ex attaccante di Borussia Dortmund, Amburgo e Bayer Leverkusen, non è infatti riuscita a qualificarsi per la fase finale degli Europei.

Ma come giocheranno l'Italia e la Bosnia al Castellani di Empoli? Gli aggiornamenti sulle scelte di Spalletti e Barbarez.