Formazioni Israele-Italia: chi gioca titolare tra gli azzurri stasera e le ultime su Pellegrini, Kean, Frattesi e Calafiori

Oggi l'Italia affronta Israele nella seconda partita della Nations League 2024/25: non ci sarà Calafiori, out per infortunio.

Pronti via, l'Italia ha subito un goal contro la Francia. Ma nel lungo periodo della prima partita di Nations League, gli azzurri hanno fatto l'impresa battendo i transalpini a Parigi per 3-1. Ora via al secondo match, contro Israele.

Questa sera, infatti, in quel di Budapest l'Italia gioca nuovamente in Nations League per acquisire confidenza dopo la bella rimonta contro la Francia. In palio tre punti importanti che potrebbero avvicinare gli azzurri di Spalletti alla final four.

In attesa di lottare nelle qualificazioni Mondiali, oggi l'Italia cerca di tenere l'entusiasmo post Francia, sorpattutto dopo quasi vent'anni con la vittoria di Euro 2020 come unica grande soddisfazione del movimento.