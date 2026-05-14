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Pio Esposito Inter Atalanta Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Inter-Verona chi gioca titolare e le ultime su Esposito, Lautaro Martinez, Belghali e Suslov

Serie A
Inter vs Hellas Verona
Inter
Hellas Verona

Ultima partita stagionale a San Siro per l'Inter, che ospita nel 37° turno di Serie A il Verona: tutto sulle formazioni del match.

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Chiuso con largo anticipo il discorso Scudetto e messa in bacheca in settimana anche la Coppa Italia, l'Inter si appresta a congedarsi da San Siro per questa stagione.

Lo farà ospitando il Verona nel 37° turno di Serie A, per un match che precederà la premiazione dei nuovi campioni d'Italia e di fatto anticiperà di qualche ora la grande festa nerazzurra prevista a Milano.

Una sorta di passerella dunque per gli uomini di Cristian Chivu, che proveranno comunque a salutare nel migliore dei modi i propri tifosi e a superare un Verona al quale è rimasto un ultimo obiettivo: evitare di chiudere il torneo all'ultimo posto in classifica.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Inter-Verona.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Cristian Chivu potrebbe proporre del turnover, per gestire al meglio le energie dopo la finale di Coppa Italia giocata in settimana contro la Lazio. In porta potrebbe toccare ancora a Martinez, mentre De Vrij dovrebbe essere il perno centrale di un terzetto di difesa completato da Bastoni ed uno tra Bisseck ed Akanji. Frattesi e Mkhitaryan verso due maglie dal 1' in mediana, mentre in attacco il rientrante Esposito potrebbe fare da spalla a Lautaro Martinez.

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu.

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  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Consueto 3-5-2 per Sammarco che consegnerà le chiavi dell'out di sinistra ad uno tra Frese e Bradaric. Ballottaggio anche in mezzo al campo tra Bernede ed Harroui, mentre in attacco toccherà alla coppia composta da Bowie e Suslov.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco.

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  • INDISPONIBILI INTER

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Calhanoglu

  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Serdar

    Bella-Kotchap

    Mosquera

    Niasse

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Serie A
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