Probabili formazioni Inter-Verona chi gioca titolare e le ultime su Esposito, Lautaro Martinez, Belghali e Suslov

Chiuso con largo anticipo il discorso Scudetto e messa in bacheca in settimana anche la Coppa Italia, l'Inter si appresta a congedarsi da San Siro per questa stagione.
Lo farà ospitando il Verona nel 37° turno di Serie A, per un match che precederà la premiazione dei nuovi campioni d'Italia e di fatto anticiperà di qualche ora la grande festa nerazzurra prevista a Milano.
Una sorta di passerella dunque per gli uomini di Cristian Chivu, che proveranno comunque a salutare nel migliore dei modi i propri tifosi e a superare un Verona al quale è rimasto un ultimo obiettivo: evitare di chiudere il torneo all'ultimo posto in classifica.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Inter-Verona.