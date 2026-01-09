Probabili formazioni Inter-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David Neres, Barella, Bastoni, Thuram, Lang, Anguissa e Lukaku

Inter-Napoli riporta alla mente tante sfide di fuoco del recente passato: dal lungo duello che ha caratterizzato la scorsa stagione, fino allo Scudetto vinto dagli azzurri, al 3-1 partenopeo dell'andata con tanto di battibecco Conte-Lautaro.
Le due grandi rivali si ritrovano di fronte a San Siro nel posticipo domenicale della ventesima giornata di campionato, prima del girone di ritorno. Con l'Inter che sogna l'allungo a +7 sui campioni d'Italia in carica e questi ultimi che sperano di rimanere agganciati al treno del primo posto.
Come scenderanno in campo Inter-Napoli, gara in programma domenica 11 gennaio con calcio d'inizio alle 20.45? Le scelte di formazione di Cristian Chivu e Antonio Conte.