Probabili formazioni Inter-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David Neres, Barella, Bastoni, Thuram, Lang, Anguissa e Lukaku

Inter-Napoli è il big match della ventesima giornata di Serie A, prima del girone di ritorno: le scelte di formazione di Chivu e dell'ex Conte per il posticipo di San Siro.

Inter-Napoli riporta alla mente tante sfide di fuoco del recente passato: dal lungo duello che ha caratterizzato la scorsa stagione, fino allo Scudetto vinto dagli azzurri, al 3-1 partenopeo dell'andata con tanto di battibecco Conte-Lautaro.

Le due grandi rivali si ritrovano di fronte a San Siro nel posticipo domenicale della ventesima giornata di campionato, prima del girone di ritorno. Con l'Inter che sogna l'allungo a +7 sui campioni d'Italia in carica e questi ultimi che sperano di rimanere agganciati al treno del primo posto.

Come scenderanno in campo Inter-Napoli, gara in programma domenica 11 gennaio con calcio d'inizio alle 20.45? Le scelte di formazione di Cristian Chivu e Antonio Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Inter in campo con la formazione ideale, diversamente da quanto accaduto nel turno infrasettimanale contro il Parma: tornano dunque titolari i vari Barella, Bastoni e Thuram, oltre ad Acerbi. Akanji terzo sul centro-destra, titolare Luis Henrique, pronti invece a entrare a gara in corso i vari Pio Esposito e Bonny.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Nel Napoli, Juan Jesus è pronto a prendere il posto di un poco convincente Buongiorno in difesa. Il grande dubbio rimane però legato alla presenza o meno di Neres: il brasiliano spera nel recupero e in una maglia da titolare, ma al momento Conte deve puntare su Lang accanto ad Elmas. L'alternativa è alzare le posizioni di Di Lorenzo e Politano e schierare Rrahmani, Juan Jesus e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic. Spinazzola torna titolare a sinistra. Ancora rinviato il rientro di Lukaku, così come quello di Anguissa.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. All. Conte

  • INDISPONIBILI INTER

    INFORTUNATI

    • Darmian
    • Di Gennaro
    • Diouf
    • Dumfries
    • Frattesi
    • Palacios

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    INFORTUNATI

    • Ambrosino
    • Anguissa
    • Beukema
    • De Bruyne
    • Gilmour
    • Lukaku
    • Neres

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
