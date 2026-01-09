Probabili formazioni Inter-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David Neres, Barella, Bastoni, Thuram, Lang, Anguissa e Lukaku

Nel Napoli, Juan Jesus è pronto a prendere il posto di un poco convincente Buongiorno in difesa. Il grande dubbio rimane però legato alla presenza o meno di Neres: il brasiliano spera nel recupero e in una maglia da titolare, ma al momento Conte deve puntare su Lang accanto ad Elmas. L'alternativa è alzare le posizioni di Di Lorenzo e Politano e schierare Rrahmani, Juan Jesus e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic. Spinazzola torna titolare a sinistra. Ancora rinviato il rientro di Lukaku, così come quello di Anguissa.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. All. Conte