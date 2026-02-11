Probabili formazioni Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, Kelly e Miretti

Rieccole una di fronte all'altra: Inter e Juventus si ritrovano a sfidarsi per la seconda volta in stagione e in campionato, a cinque mesi di distanza dal pirotecnico 4-3 bianconero di metà settembre all'Allianz Stadium.

L'Inter di Cristian Chivu ha preso il largo nelle ultime settimane, confermandosi favorita assoluta per la conquista dello Scudetto; anche la Juventus è cresciuta molto dopo l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti, pur con qualche passo falso recente come i ko contro Cagliari e Atalanta (in Coppa Italia) e il pari racimolato all'ultimo contro la Lazio.

Anche l'Inter-Juventus dello scorso campionato si è rivelato incredibilmente emozionante: in quell'occasione le squadre allenate da Simone Inzaghi e Thiago Motta si sono fermate a vicenda su un clamoroso 4-4.

Chi gioca dunque il Derby d'Italia, gara in programma alle 20.45 di sabato 14 febbraio? Le scelte di formazione di Chivu e Spalletti.