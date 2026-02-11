Goal.com
Calhanoglu InterGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, Kelly e Miretti

Inter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti.

Rieccole una di fronte all'altra: Inter e Juventus si ritrovano a sfidarsi per la seconda volta in stagione e in campionato, a cinque mesi di distanza dal pirotecnico 4-3 bianconero di metà settembre all'Allianz Stadium.

L'Inter di Cristian Chivu ha preso il largo nelle ultime settimane, confermandosi favorita assoluta per la conquista dello Scudetto; anche la Juventus è cresciuta molto dopo l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti, pur con qualche passo falso recente come i ko contro Cagliari e Atalanta (in Coppa Italia) e il pari racimolato all'ultimo contro la Lazio.

Anche l'Inter-Juventus dello scorso campionato si è rivelato incredibilmente emozionante: in quell'occasione le squadre allenate da Simone Inzaghi e Thiago Motta si sono fermate a vicenda su un clamoroso 4-4.

Chi gioca dunque il Derby d'Italia, gara in programma alle 20.45 di sabato 14 febbraio? Le scelte di formazione di Chivu e Spalletti.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Barella e Calhanoglu hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sono tornati in gruppo all'inizio della settimana, ma la loro presenza contemporanea dal primo minuto continua a non essere certa: Sucic, Zielinski e Mkhitaryan pronti, deciderà Chivu. Davanti Thuram è pronto a far coppia con Lautaro Martinez, con Esposito e Bonny che invece entreranno dalla panchina.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Conceiçao dovrebbe essere regolarmente convocato dopo il nuovo problema accusato contro la Lazio, ma per sedersi in panchina: Miretti pronto a tornare titolare tra le linee, con McKennie più largo e Cambiaso terzino sinistro. Resiste anche l'opzione della conferma di Cabal, con lo stesso Cambiaso spostato a destra. David sicuro titolare, Openda in panchina.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

  • INDISPONIBILI INTER

    INFORTUNATI

    • Dumfries

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    INFORTUNATI

    • Milik
    • Vlahovic

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

0