Inter vs Juventus

Alle 18:00 si gioca Inter-Juventus a San Siro, il primo Derby d'Italia della stagione: assenti diversi protagonisti assoluti delle due squadre.

Fuoco alle polveri e luci a San Siro, alle 18:00 di oggi, domenica 27 ottobre, si gioca il Derby d'Italia. L'Inter di Inzaghi riceve la Juventus di Thiago Motta, per una sfida all'inseguimento del Napoli nuovamente vincente (contro il Lecce) e pronto alla mini-fuga.

Comunque vada Inter-Juventus, del resto, solamente una potrà avvicinare seriamente il Napoli in classifica, con il pareggio che invece porterebbe gli azzurri di Conte a qualche punto in più in graduatoria.

I due allenatori devono fare i conti con assenze importanti in varie zone del campo, consapevoli di non avere a disposizione l'intera rosa su cui fare affidamento. Nonostante questo, però, Inter contro Juventus, Juventus contro Inter, è sempre la gara più attesa di tutte.