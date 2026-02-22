Probabili formazioni Inter-Bodo/Glimt: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Esposito e Thuram

Dumfries e Calhanoglu sono rientrati in gruppo ma non sono ancora pronti, out anche Lautaro Martinez dopo l'infortunio dell'andata. In attacco si va verso la conferma della coppia Thuram-Esposito, ma occhio a Bonny. Zielinski in regia, Luis Henrique a destra. Mkhitaryan favorito su Sucic.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu