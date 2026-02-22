Probabili formazioni Inter-Bodo/Glimt: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Esposito e Thuram

L'Inter che sta letteralmente dominando in Serie A rischia la clamorosa eliminazione già ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt.
I nerazzurri infatti hanno perso per 3-1 la gara d'andata giocata sul campo sintetico e devono quindi vincere con tre goal di scarto per eliminare i norvegesi ed accedere al turno successivo.
In caso di qualificazione la squadra di Chivu troverebbe poi agli ottavi di finale una tra Manchester City e Sporting Lisbona.
Ma chi gioca titolare Inter-Bodo/Glimt? Le ultime sulle formazioni del ritorno dei playoff di Champions League.