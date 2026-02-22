Goal.com
Probabili formazioni Inter-Bodo/Glimt: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Esposito e Thuram

I nerazzurri cercano la rimonta per ribaltare la sconfitta dell'andata in Norvegia e qualificarsi agli ottavi di Champions League: le ultime sulle formazioni di Inter-Bodo/Glimt.

L'Inter che sta letteralmente dominando in Serie A rischia la clamorosa eliminazione già ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt.

I nerazzurri infatti hanno perso per 3-1 la gara d'andata giocata sul campo sintetico e devono quindi vincere con tre goal di scarto per eliminare i norvegesi ed accedere al turno successivo.

In caso di qualificazione la squadra di Chivu troverebbe poi agli ottavi di finale una tra Manchester City e Sporting Lisbona.

Ma chi gioca titolare Inter-Bodo/Glimt? Le ultime sulle formazioni del ritorno dei playoff di Champions League.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

     Dumfries e Calhanoglu sono rientrati in gruppo ma non sono ancora pronti, out anche Lautaro Martinez dopo l'infortunio dell'andata. In attacco si va verso la conferma della coppia Thuram-Esposito, ma occhio a Bonny. Zielinski in regia, Luis Henrique a destra. Mkhitaryan favorito su Sucic.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

  • PROBABILE FORMAZIONE BODO/GLIMT

    Non dovrebbero esserci grosse novità nella formazione norvegese rispetto alla partita d'andata, in attacco confermato il tridente composto da Blomber, Hogh e l'ex rossonero Hauge.

    BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

  • COSA SERVE ALL'INTER PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI

    Come detto la gara d'andata è stata vinta per 3-1 dal Bodo/Glimt.

    L'Inter quindi per accedere agli ottavi deve vincere con tre goal di scarto. In caso di 2-0, 3-1, 4-2 o con qualsiasi vittoria nerazzurra con due goal di scarto invece si andrebbe ai tempi supplementari.

  • LA POSSIBILE AVVERSARIA AGLI OTTAVI

    Venerdì 27 febbraio si terrà il sorteggio degli ottavi di Champions League.

    La vincente della sfida tra Inter e Bodo/Glimt affronterà al prossimo turno una tra Sporting Lisbona e Manchester City che hanno chiuso tra le prime otto nella fase campionato.

