Formazioni Germania-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Gatti, Di Lorenzo, Daniel Maldini, Raspadori, Kean e Ricci

L'Italia si gioca in Germania l'accesso alla Final Four della Nations League: le scelte di formazione di Nagelsmann e Spalletti.

19 anni dopo, a Dortmund non si decide l'accesso a una finale dei Mondiali. Ma la gara tra Germania e Italia ha comunque la sua importanza: in palio c'è la Final Four dell'edizione 2024/2025 della Nations League.

La nazionale di Luciano Spalletti deve assolutamente vincere per ribaltare l'1-2 del Meazza: con un successo con un goal di scarto porterebbe la gara di ritorno ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, dai due in su andrebbe direttamente al prossimo turno.

La vincente di Germania-Italia affronterà una tra Danimarca e Portogallo in semifinale, che come finalina e finale si giocherà proprio nel nostro paese o in quello tedesco: l'andata ha visto i danesi imporsi per 1-0 sui portoghesi.

Come scenderanno in campo Germania e Italia al Signal Iduna Park di Dortmund (calcio d'inizio alle 20.45)? Le scelte di Nagelsmann e Spalletti.