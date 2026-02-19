Probabili formazioni Genoa-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Baldanzi, Malinovskyi, Adams, Simeone e Kulenovic

Due squadre che stanno vivendo un campionato sulle montagne russe, alternando prestazioni di buon livello ad altre decisamente sottotono.
Genoa e Torino si sfidano nella 26ª giornata di Serie A con l’opportunità di lanciare un segnale importante nella corsa alla salvezza.
Con un successo, i rossoblù aggancerebbero i granata a quota 27 punti; in caso contrario, sarebbe la formazione piemontese ad allungare sul Grifone.
Le scelte di formazione di Daniele De Rossi e Marco Baroni in vista del match all'ora di pranzo della domenica.