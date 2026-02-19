Goal.com
Malinovskyi Ostigard GenoaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Genoa-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Baldanzi, Malinovskyi, Adams, Simeone e Kulenovic

Il Genoa ospita il Torino al Ferraris in una gara molto importante per la corsa alla salvezza: le scelte di formazione di De Rossi e Baroni in vista del lunch match della domenica.

Due squadre che stanno vivendo un campionato sulle montagne russe, alternando prestazioni di buon livello ad altre decisamente sottotono.

Genoa e Torino si sfidano nella 26ª giornata di Serie A con l’opportunità di lanciare un segnale importante nella corsa alla salvezza.

Con un successo, i rossoblù aggancerebbero i granata a quota 27 punti; in caso contrario, sarebbe la formazione piemontese ad allungare sul Grifone.

Le scelte di formazione di Daniele De Rossi e Marco Baroni in vista del match all'ora di pranzo della domenica.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Sono due i dubbi principali per De Rossi: Martin può tornare dal 1', con Ellertsson che potrebbe scivolare in panchina. Scalpita poi Baldanzi, pronto a fare il suo esordio da titolare, ma resta vivo il duello con Messias, con quest'ultimo ancora in vantaggio.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Pessime notizie in settimana per Baroni, con il tecnico granata che dovrà fare a meno di Adams per qualche settimana a causa di un infortunio. Accanto a Simeone ci sarà uno tra Zapata e Kulenovic, con il colombiano in vantaggio.

    TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata. All. Baroni.

  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    • Siegrist 

  • INDISPONIBILI TORINO

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    • Adams
    • Anjorin
    • Ismajli
    • Obrador
