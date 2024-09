Genoa vs Sampdoria

La Coppa Italia mette una contro l'altra le due compagini di Genova, alle prese entrambe con diverse defezioni in formazione.

Genoa contro Sampdoria: il derby della Lanterna torna a essere disputato a oltre due anni di distanza dall'ultima volta.

In questa occasione a ospitare la competizione non è però il campionato, bensì la Coppa Italia, per il turno che vale l'accesso agli ottavi di finale.

Diamo dunque un'occhiata a chi scenderà in campo nella stracittadina ligure in programma mercoledì 25 settembre.