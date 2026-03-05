Goal.com
Matias SouléGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Genoa-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Hermoso, Baldanzi, Norton-Cuffy e Zaragoza

La Roma vuole tornare alla vittoria dopo averla mancata domenica scorsa contro la Juventus, ma anche il Genoa ha bisogno di punti: le scelte di formazione degli ex Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini.

Genoa-Roma è anche Daniele De Rossi contro Gian Piero Gasperini: storia di grandi ex, storia di personaggi che oggi sono avversari, ma che continuano a portare i colori dell'altra squadra nel proprio cuore.

In campo, però, non ci sono amici. Il Genoa ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, la Roma vuole tornare alla vittoria dopo averla vista sfumare domenica scorsa nel pirotecnico 3-3 contro la Juventus.

Chi gioca Genoa-Roma, sfida in programma domenica 8 marzo con calcio d'inizio alle 18? Le scelte di formazione di De Rossi e Gasperini.

  • PROBABILI FORMAZIONI GENOA

    De Rossi non ha a disposizione l'altro ex Baldanzi, che si è fatto nuovamente male a livello muscolare e non ci sarà: al suo posto uno tra Amorim e Messias, con il primo favorito. Rimane in dubbio Norton-Cuffy dopo aver già saltato l'Inter: in caso di recupero l'inglese giocherà a destra, altrimenti è nuovamente pronto Ellertsson. Otoa è in miglioramento e sua volta spera di esserci.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Tripla brutta notizia per Gasperini, che non recupera né Soulé né Hermoso e rischia di fare a meno anche di Dybala: nuovi problemi a un ginocchio per la Joya, che va verso il forfait dopo essere andato in panchina contro la Juventus. Out anche lo squalificato Wesley: dentro Rensch al suo posto. Pisilli verso la conferma dopo l'ottima prestazione coi bianconeri, con Zaragoza verso la panchina.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • INDISPONIBILI GENOA

    INFORTUNATI

    • Baldanzi
    • Norton-Cuffy
    • Otoa

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI ROMA

    INFORTUNATI

    • Dovbyk
    • Dybala
    • Ferguson
    • Hermoso
    • Soulé

    SQUALIFICATI

    • Wesley
