Probabili formazioni Genoa-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Hermoso, Baldanzi, Norton-Cuffy e Zaragoza

De Rossi non ha a disposizione l'altro ex Baldanzi, che si è fatto nuovamente male a livello muscolare e non ci sarà: al suo posto uno tra Amorim e Messias, con il primo favorito. Rimane in dubbio Norton-Cuffy dopo aver già saltato l'Inter: in caso di recupero l'inglese giocherà a destra, altrimenti è nuovamente pronto Ellertsson. Otoa è in miglioramento e sua volta spera di esserci.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi