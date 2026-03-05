Probabili formazioni Genoa-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Dybala, Hermoso, Baldanzi, Norton-Cuffy e Zaragoza

Genoa-Roma è anche Daniele De Rossi contro Gian Piero Gasperini: storia di grandi ex, storia di personaggi che oggi sono avversari, ma che continuano a portare i colori dell'altra squadra nel proprio cuore.
In campo, però, non ci sono amici. Il Genoa ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, la Roma vuole tornare alla vittoria dopo averla vista sfumare domenica scorsa nel pirotecnico 3-3 contro la Juventus.
Chi gioca Genoa-Roma, sfida in programma domenica 8 marzo con calcio d'inizio alle 18? Le scelte di formazione di De Rossi e Gasperini.