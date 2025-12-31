Campioni del mondo a confronto in uno degli anticipi del sabato di Serie A: il Genoa di Daniele De Rossi ospita il Pisa di Alberto Gilardino in una gara che tanto di amarcord proprio per la presenza dei due ex azzurri.
Ma Genoa-Pisa è molto di più: è soprattutto uno scontro diretto delicatissimo tra due formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere. Il Genoa è infatti quartultimo, il Pisa penultimo e assolutamente bisognoso di punti.
Chi gioca Genoa-Pisa, gara che andrà in scena nel pomeriggio di sabato 3 gennaio con calcio d'inizio alle 15? Le scelte di formazione di De Rossi e Gilardino.