Nel Pisa c'è la grande novità del rientro di Nzola, sia dalla squalifica che dagli impegni in Coppa d'Africa: la sua Angola è stata infatti eliminata. L'ex viola potrebbe quindi essere schierato subito da Gilardino, con ampia scelta tra i possibili partner: in corsa Moreo e Tramoni, mentre Meister è acciaccato. Akinsanmiro invece tornerà solo in un secondo momento: la Nigeria è ancora in corsa.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino