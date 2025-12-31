Pubblicità
Nzola Pisa Cremonese Serie AGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Genoa-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Sommariva, Colombo, Ekuban, Nzola, Meister, Moreo e Tramoni

Il Genoa di De Rossi e il Pisa dell'ex Gilardino si sfidano in uno degli anticipi del sabato di Serie A: le scelte di formazione dei due allenatori.

Campioni del mondo a confronto in uno degli anticipi del sabato di Serie A: il Genoa di Daniele De Rossi ospita il Pisa di Alberto Gilardino in una gara che tanto di amarcord proprio per la presenza dei due ex azzurri.

Ma Genoa-Pisa è molto di più: è soprattutto uno scontro diretto delicatissimo tra due formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere. Il Genoa è infatti quartultimo, il Pisa penultimo e assolutamente bisognoso di punti.

Chi gioca Genoa-Pisa, gara che andrà in scena nel pomeriggio di sabato 3 gennaio con calcio d'inizio alle 15? Le scelte di formazione di De Rossi e Gilardino.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Colombo può riprendere posto dall'inizio al posto di Ekuban, titolare contro la Roma, e far dunque coppia con Vitinha. In difesa va verso la conferma Otoa, ma spera anche Marcandalli. Ellertsson confermato nella posizione di mezzala. Leali torna dalla squalifica e rimanda Sommariva in panchina.

    GENOA (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Nel Pisa c'è la grande novità del rientro di Nzola, sia dalla squalifica che dagli impegni in Coppa d'Africa: la sua Angola è stata infatti eliminata. L'ex viola potrebbe quindi essere schierato subito da Gilardino, con ampia scelta tra i possibili partner: in corsa Moreo e Tramoni, mentre Meister è acciaccato. Akinsanmiro invece tornerà solo in un secondo momento: la Nigeria è ancora in corsa.

    PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino

  • INDISPONIBILI GENOA

    INFORTUNATI

    • Cornet
    • Gronbaek
    • Messias
    • Siegrist

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    IN COPPA D'AFRICA

    • Onana

  • INDISPONIBILI PISA

    INFORTUNATI

    • Cuadrado
    • Meister
    • Stengs

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    IN COPPA D'AFRICA

    • Akinsanmiro
