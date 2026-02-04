Probabili formazioni Genoa-Napoli, giocano Baldanzi e Giovane? Le ultime e la scelta su Meret-Milinkovic

L'Inter continua ad essere lontanissima in classifica, ma i Campioni in carica proveranno a riprendersi lo Scudetto fino a quando sarà possibile.
Per il 24esimo turno la squadra di Conte fa visita al Genoa, decisamente ripresosi dopo l'arrivo di De Rossi e in una posizione di classifica ben più tranquilla rispetto a prima. Con due terzi del campionato disputati, non si può più sbagliare: i punti in palio sono sempre più pesanti.
Per i due tecnici, chiuso il mercato, la possibilità di schierare i nuovi arrivati, nonostante la volontà, o la necessità, di confermare il grosso della squadra che ha costruito la classifica fin qui. Tra questi anche Vergara, esploso nelle ultime settimane ed ora sicurezza assoluta per il tecnico del Napoli.