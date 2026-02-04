Goal.com
Antonio Vergara Napoli DESKTOPGETTY
Francesco Schirru

Probabili formazioni Genoa-Napoli, giocano Baldanzi e Giovane? Le ultime e la scelta su Meret-Milinkovic

Sabato in campo Genoa e Napoli, alle 18:00 il match del Ferraris. Obiettivi diversi per le due squadre, punti importanti per salvezza e Champions League.

L'Inter continua ad essere lontanissima in classifica, ma i Campioni in carica proveranno a riprendersi lo Scudetto fino a quando sarà possibile. 

Per il 24esimo turno la squadra di Conte fa visita al Genoa, decisamente ripresosi dopo l'arrivo di De Rossi e in una posizione di classifica ben più tranquilla rispetto a prima. Con due terzi del campionato disputati, non si può più sbagliare: i punti in palio sono sempre più pesanti.

Per i due tecnici, chiuso il mercato, la possibilità di schierare i nuovi arrivati, nonostante la volontà, o la necessità, di confermare il grosso della squadra che ha costruito la classifica fin qui. Tra questi anche Vergara, esploso nelle ultime settimane ed ora sicurezza assoluta per il tecnico del Napoli.

  • GENOA-NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL GENOA

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baldanzi, Siegrist

    Ballottaggi: nessuno

  • GENOA-NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Neres, Politano

    Ballottaggi: Meret 55%-Milinkovic-Savic 45%, Rrahmani 55%-Olivera 45%, Elmas 55%-Giovane 45%

  • DOVE VEDERE GENOA-NAPOLI IN TV

    Genoa-Napoli, come tutta la Serie A 2025/2026, si può vedere in diretta tv su DAZN.

    Attraverso il sito e l'app di DAZN la diretta dell'evento prevede pre-partita, match e post con approfondimenti e interviste.

    La gara di sabato, di scena alle 18:00, è visibile anche su Sky, sul canale numero 214 (DAZN 1), per chi ha sottoscritto Zona DAZN.

  • PRECEDENTI GENOA-NAPOLI

    Vittorie Genoa: 36

    Pareggi: 43

    Vittorie Napoli: 49

    Ultima vittoria Genoa: 2-1, 6 febbraio 2021

    Ultimo pareggio: 2-2, 11 maggio 2025

    Ultima vittoria Napoli: 2-1, 5 ottobre 2025

