Probabili formazioni Genoa-Napoli, giocano Baldanzi e Giovane? Le ultime e la scelta su Meret-Milinkovic

Genoa-Napoli, come tutta la Serie A 2025/2026, si può vedere in diretta tv su DAZN.

Attraverso il sito e l'app di DAZN la diretta dell'evento prevede pre-partita, match e post con approfondimenti e interviste.

La gara di sabato, di scena alle 18:00, è visibile anche su Sky, sul canale numero 214 (DAZN 1), per chi ha sottoscritto Zona DAZN.