Lorenzo Colombo GenoaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Genoa-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Ostigard, Colombo, Palestra e Kilicsoy

Genoa e Cagliari si affrontano nel posticipo del lunedì che mette in palio punti importanti in ottica salvezza: le scelte di formazione di De Rossi e Pisacane.

Il girone d’andata si è rivelato complicato per entrambe le squadre, ma ora è il momento di cambiare marcia e affrontare al meglio il ritorno per conquistare la salvezza in Serie A.

Il Genoa ospita il Cagliari al Ferraris nel posticipo del lunedì valido per la 20ª giornata, in una gara che mette in palio tre punti fondamentali.

Il Grifone ha raccolto appena 16 punti nella prima metà del campionato, un bottino troppo esiguo per guardare con serenità al futuro, anche alla luce della Fiorentina in ripresa.

Scopriamo le scelte di Daniele De Rossi e Fabio Pisacane in vista del match delle 18:00, penultimo della giornata.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Qualche dubbio di formazione per De Rossi, con Marcandalli - autore di una buona prova a San Siro contro il Milan - che potrebbe essere confermato in difesa a discapito di Otoa. In mezzo al campo Thorsby leggermente avanti su Ellertsson, mentre davanti ci saranno ancora Colombo e Vitinha.

    PROBABILE FORMAZIONEGENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Tra le file dei sardi il dubbio principale riguarda il difensore centrale: Mina è tornato a piena disposizione, ma anche contro la Cremonese non ha convinto, con Pisacane che portebbe scegliere Rodriguez al suo posto. Sulla sinistra Obert in pole su Idrissi, mentre Borrelli insidia la coppia Esposito-Kilicsoy.

    PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Cornet - Problema fisico - Da valutare

    Ekuban - Lesione al bicipite femorale - Rientro inizio febbraio

    Gronbaek - Problema fisico - Da valutare

    Messias - Problema al polpaccio - Da valutare

    Siegrist - Frattura del dito - Da valutare

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Belotti - Lesione del legamento crociato - Rientro aprile

    Deiola - Problema muscolare - Da valutare

    Felici - Rottura del legamento crociato - Stagione finita

    Folorunsho - Operato al legamento collaterale mediale del ginocchio - Rientro inizio febbraio

    Zé Pedro - Intervento di meniscectomia - Da valutare

  • ARBITRO GENOA-CAGLIARI: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: La Penna
    • Assistenti: Laudato-Ceccon
    • Quarto ufficiale: Sacchi
    • VAR: Nasca
    • AVAR: Maresca
